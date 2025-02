La cofradía Jesús Despojado de Cáceres lamenta que no se levantaran las terrazas en su itinerario La hermandad tuvo que cambiar el recorrido por no eliminarse los veladores de la zona de los Obispos

REDACCIÓN Miércoles, 5 de abril 2023, 20:37 Comenta Compartir

La joven cofradía de Jesús Despojado, que desfiló el pasado martes por la noche por el Cáceres moderno lamenta en un comunicado que tuvieran que cambiar su itinerario previsto al no poder acceder a la zona de los Obispos por no haberse levantado los veladores de varias calles. «Habiendo sobrepasado el ecuador de la procesión, la Policía Local comunica a nuestros Diputados Auxiliares la imposibilidad de acceder a las calles Obispo Segura Saéz y Obispo Ciriaco Benavente debido al no levantamiento de las terrazas y veladores por parte de los establecimientos hosteleros, es por ello que la hermandad decide continuar por la Avenida de España para seguir por la Avenida de España para seguir por la calle de San Pedro de Alcántara, si bien no por propia voluntad».

Según explican en una nota de prensa la Policía Local no había tramitado la solicitud del levantamiento de los veladores por parte del órgano correspendiente, algo que califican de «inadmisible» teniendo en cuenta que habían avisado «con la suficiente antelación requerida». Muestran su descontento porque este tipo de sucesos tengan lugar en una Semana Santa de Interés Turístico Internacional.

Esta cofradía es la más joven de la ciudad. Debutó el año pasado en la fiesta cacereña y este 2023 ha modificado todo su recorrido debido a su cambio de sede canónica. La hermandad se ha trasladado a Fátima, motivo por el cual la Semana Santa ha llegado a esta zona moderna de la ciudad. Su paso es el de Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras (obra de los imagineros cordobeses Juan Jiménez y Pablo Porras, año 2021) y responde «al canon de imagen de tamaño natural y anatomía completa, tallada en madera de cedro real, estucada y policromada», tal y como explica la guia de la Semana Santa. «Iconográficamente la imagen representa el momento previo a su crucifixión, cuando llegados al Calvario los soldados le despojan de sus ropas y se las reparten echando a suerte su túnica y será el eje central de un misterio que se irá completando hasta representar, fidedignamente, la décima estación del Vía Crucis)»

Los cofrades van ataviados de túnica de sarga de color blanco con botonadura verde botella ceñida con un cínculo de color verde, escapulario verde botella y antifaz blanco ceñido a la altura del hombro.