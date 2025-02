Cofrades con mascarilla y pasos sin faldones en Cáceres

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 9 de marzo 2022, 20:20 Comenta Compartir

A falta de un mes para la salida a las calles de las primeras procesiones de Semana Santa, son muchas las dudas que asaltan a las hermandades cacereñas porque nunca hasta ahora habían celebrado sus desfiles en tiempos de pandemia. Hay que recordar que las ediciones de 2020 y 2021 se suspendieron. Ante el desafío que supone esta nueva situación, la Unión de Cofradías Penitenciales ha organizado para el próximo sábado un encuentro con Ana Bejarano, directora de Salud del área de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud (SES), y con Luis Méndez, médico de Atención Primaria en el ambulatorio Zona Centro.

Será a las 12.00 en el Seminario de Cáceres, en el transcurso de la XXXI Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías.

La mascarilla debe ser, a juicio de Ana Bejarano, un complemento más para los cofrades que participen en los desfiles procesionales. A pesar de que su uso no es obligatorio en la vía pública desde el mes de febrero, la directora de Salud considera que está más que justificada especialmente en el caso de los hermanos de carga y los costaleros, que son los encargados de sacar las imágenes, bien sobre sus hombros o sobre su costal. En ambos casos, señala la sanitaria, están muy juntos por lo que la mascarilla podría prevenir posibles contagios. Y, además, en el caso particular de los costaleros, aconseja que el paso no se tape con faldones –las telas que cubren la armadura para embellecerlo– para evitar crear un espacio cerrado y favorecer así la ventilación.

Aunque la carga a hombro es la opción más extendida en Cáceres, el costal se va introduciendo poco a poco en la Semana Santa. A las dos cofradías que venían abrazando este estilo en la ciudad –la de la Salud y la del Vivero– se sumará este año la hermandad de Jesús Despojado, que se estrena en la Pasión cacereña.

Pendiente de la evolución

Ana Bejarano se muestra muy cauta a la hora de hablar de la pandemia. Todavía queda un mes por delante y no sabe cómo evolucionarán ni la incidencia ni los protocolos. Sus recomendaciones, aclara, son vigentes con los datos y reglas que ahora están sobre la mesa.

«De aquí a la Semana Santa las cosas pueden cambiar muchísimo –advierte–. Pero yo lo que recomiendo es que se mantengan las reglas de las seis emes. Aunque las procesiones sean en el exterior, se aconseja el uso de mascarilla porque van muy juntos todos los cofrades. Y se les aconseja, además, que al menor síntoma no vayan a la procesión. Esas son las claves básicas que les podemos dar ahora porque no sabemos cómo va estar todo de aquí a Semana Santa. Es muy difícil de prever», comenta la directora de Salud.

La regla de las seis emes del Ministerio de Sanidad incluye el uso de mascarilla, mantener una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, lavado frecuente de manos, reducir contactos, más ventilación y quedarse en casa si aparecen síntomas o mientras se esperan los resultados.

La ventilación es un aspecto fundamental que los costaleros deben extremar. «El paso debe ir cuanto más abierto mejor», apunta la sanitaria. En este sentido, la recomendación dice que los faldones que cubren el paso deberían ir levantados o, directamente, las cofradías deberían prescindir de ellos con el fin de evitar crear un espacio interior. Y otra cuestión. Habrá que llevar mascarilla de repuesto. «Deberían cambiarla cada vez que se moje por el sudor», zanja Ana Bejarano.

El programa de la asamblea diocesana del sábado se completa con la conferencia que impartirá Ángel David Martín, deán de la Concatedral de Santa María, titulada 'El cofrade ante sus sagradas imágenes'.

Comenta Reporta un error