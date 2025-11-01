«Para mí la Semana Santa es todo: mi mujer es cofrade y mis amigos también»

La Semana Santa de 2026 ya tiene pregonero. Se trata de Francisco Pizarro Escribano (Cáceres, 1977), economista de formación y actual director de desarrollo de negocio en Fundecyt-Pctex, la fundación sin ánimo de lucro del sector público extremeño que gestiona el parque científico y tecnológico de Extremadura a través de dos sedes, instaladas en los campus universitarios de Badajoz y Cáceres.

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres eligió el jueves por la noche, en el transcurso de una sesión plenaria, a Pizarro para este cometido. El acto tendrá lugar el 19 de marzo en el Gran Teatro.

«Supone una gran responsabilidad por el amor que tengo a la Semana Santa», admite el pregonero sobre su designación. «Para mí la Semana Santa es todo. Mi mujer es cofrade y mis amigos también», confiesa para ilustrar que la fiesta y todo lo que la rodea forman parte de su día a día, tanto en su círculo familiar como en el de sus amistades.

Se define como una persona de un «gran compromiso eclesial». En la actualidad, es miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Coria-Cáceres. En el año 2015 fue el encargado de presentar la Semana Santa de Cáceres en Valladolid y un año más tarde, en 2016, fue el pregonero de la Virgen de la Esperanza.

Profesor de la Escuela de Formación Cofrade, pertenece a cuatro hermandades penitenciales: Ramos, Veracruz, Batallas y Nazareno. Es integrante además de la junta directiva de la cofradía de la Virgen de Guadalupe del Vaquero, vinculada a la ermita homónima de la calle Caleros.

Alumno del colegio Prácticas y del IES Norba Caesarina, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura (UEx).

En su currículum profesional consta además que también es director de CEEI Extremadura, el centro europeo de empresas e innovación de Extremadura vinculado a Fundecyt que ofrece servicios orientados a promover y potenciar la innovación en pymes a través de procesos de incubación.

Anteriormente ejerció otras funciones ejecutivas, como consejero delegado de la Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud y coordinador del CIADE (Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid). También trabajó en la empresa privada.

Ha prestado servicios de asesoramiento tecnológico a diferentes instituciones, ha impartido cursos de creación de empresas y gestión de la innovación y conferencias, es autor de artículos y publicaciones sobre emprendimiento e innovación y también ha sido profesor en varios másteres en universidades madrileñas.

Pizarro coge el testigo de José Enrique Pardo, periodista y director de la cadena Cope en Extremadura, que fue el pregonero de la Semana Santa en 2025 con una propuesta innovadora en un formato radiofónico.

Ramos y Batallas

Dos de las cofradías a las que pertenece Francisco Pizarro, la de los Ramos y Batallas, están de actualidad. La primera ha elegido recientemente al pregonero de la Virgen de la Esperanza. Se trata de Ismael López Martín, actual mayordomo de la cofradía del Humilladero. El acto será el 12 de diciembre en la parroquia de San Juan. Hay que recordar que la imagen de la Esperanza se encuentra desde el pasado verano en Sevilla, donde está siendo restaurada. Su regreso se espera para diciembre.

Y la cofradía del Cristo de las Batallas celebrará el próximo 8 de noviembre elecciones para elegir mayordomo después de que el plazo de presentación de candidaturas se cerrara sin ningún aspirante.