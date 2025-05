«La Semana Santa es el mayor reclamo turístico que Cáceres puede tener»

Jorge Lorenzo Suárez Moreno (Cáceres, 1981) es el pregonero este año de la Semana Santa cacereña. Confiesa que no está nervioso ante el desafío y ... sus ojos derrochan ilusión. Es miembro de la cofradía de Jesús Condenado y de la del Amparo, donde además forma parte de la junta directiva. A sus vivencias como hermano de carga dentro de la fiesta se suman las de músico. Participa en las procesiones como miembro de la Banda Sinfónica de la Diputación, de la que es subdirector.

Licenciado en Artes Escénicas en la especialidad de trompa por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, imparte clases en los colegios Licenciados Reunidos y María Auxiliadora. Es, además, director y profesor del conservatorio oficial de grado elemental de la Fundación de Música y Artes Escénicas (Femae). Y de 2011 a 2015 fue concejal de Turismo durante el primer mandato de Elena Nevado.

El acto se celebra este jueves, día 23, en el Gran Teatro. Comienza a las 20.00 horas.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Semana Santa?

–Mi primer recuerdo de la Semana Santa de Cáceres es ver a mi padre –señala en referencia a Antonio Luis Suárez Barquero, director de la Banda de Diputación de 1982 a 2018– vestirse para irse a la procesión con el traje gris de la banda y con la batuta siempre metida en el antebrazo para que no se le olvidara. Recuerdo, además, que en aquella época la Ciudad Monumental no estaba iluminada y los músicos tenían que llevar sus propias linternas, que mi padre confeccionaba para sus compañeros.

–¿Cómo asume su papel de pregonero de la fiesta?

–Es un honor y una responsabilidad muy grande. Al final estás siendo pregonero de la fiesta más importante que tiene la ciudad de Cáceres. No me lo esperaba en ningún momento pero cuando me llamaron y me lo propusieron no tuve ningún problema en aceptarlo. Al final, el músico está preparado para cualquier tipo de concierto. La Semana Santa es algo que los cacereños llevamos muy dentro. En mi casa somos muy 'semanasanteros'.

–¿Va a llevar el pregón al terreno musical?

–No. Quiero llevar el pregón a los sentimientos. Mi idea es que las personas que no sean cofrades sientan la Semana Santa desde dentro o que la entiendan. Voy a hablar desde el corazón.

–¿Habrá música en el acto?

–Sí, algo habrá.

–Elija tres momentos de la Semana Santa que recomendaría a cualquier visitante.

–La salida del Amparo me parece espectacular por el silencio. Y hay otro momento especial para mí con la banda que es el Lunes Santo tocando en Santa María 'La muerte no es el final' para el Cristo de las Batallas. Y luego tenemos el Cristo Negro, cualquier procesión del Viernes Santo... El Santo Entierro me parece un verdadero espectáculo.

–Durante cuatro años le tocó promocionar la Semana Santa como concejal de Turismo. ¿Cómo ha visto su evolución?

–Nos encontramos con la fiesta recién declarada de interés turístico internacional. Y la llevamos como eje principal a Fitur en 2012. Creo que la Semana Santa es el mayor reclamo turístico que puede tener la ciudad de Cáceres, más que nada por los días continuados que son, sin desmerecer al Womad o a cualquier tipo de festival que se haga.

–¿Cómo ve la salud de la fiesta?

–Creo que es muy buena gracias a las cofradías, pero me parece que la fiesta se tiene que dar a conocer mucho más por parte de la propia ciudad. El apoyo institucional tiene que ser mucho mayor. Somos la única fiesta de interés turístico internacional de la provincia.