Seleccionados los seis finalistas que optan al Premio de Novela Mario Vargas Llosa

Redacción

MÉRIDA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La Cátedra Vargas Llosa ha dado a conocer a los seis finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 25 de octubre en Cáceres.

Será en el transcurso de la clausura de la VI edición de la Bienal Mario Vargas Llosa, que se celebrará en Extremadura entre el 22 y el 25 de octubre, que tendrá como sede principal Cáceres y contará con actividades en Badajoz y Trujillo, gracias al impulso y respaldo de la Junta de Extremadura.

Los finalistas de esta edición son Gustavo Faverón, de Perú, con ‘Minimosca’; Pola Oloixarac, de Argentina, con ‘Bad hombre’; Ignacio Martínez de Pisón, de España, con ‘Castillos de fuego’; Sergio Ramírez, de Nicaragua, con ‘El caballo dorado’; David Uclés, de España, con ‘La península de las casas vacías’; y Gioconda Belli, de Nicaragua, con ‘Un silencio lleno de murmullos’.

El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes, será el encargado de elegir la novela ganadora, cuyo fallo se anunciará en la clausura de la Bienal el 25 de octubre en Cáceres.

