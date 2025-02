Tumor colorrectal: Seis de cada diez cacereños no acuden a los cribados para el cáncer de colon

Pasado mañana se conmemora el día del cáncer colorrectal, la segunda causa de muerte por cáncer sólo por detrás del de pulmón, según la ... Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y en el que la detección precoz es uno de los factores que logra aumentar su supervivencia. Los cribados a partir de los 50 años son una forma de prevenir esta enfermedad, aunque en Cáceres aún hay un largo trecho que recorrer en cuanto a concienciación.

A lo largo del año pasado solamente el 41% de la población del Área de Salud de Cáceres a la que el SES envió una carta para participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal (PDPCCR) acudió a esta llamada. Seis de cada 10 no lo hicieron. El total de las personas que se hicieron el test de sangre en heces es del 37%. Se trata de un programa para población de riesgo medio sin antecedentes familiares ni enfermedades que predispongan a este cáncer. La diferencia entre ambas cifras (entre los que acuden a la cita y los que se hacen la prueba) se debe a que si en la entrevista que se le hace al paciente se detecta que la persona no cumple ese protocolo debe seguir otra ruta diagnóstica.

Este programa está implantado en la comunidad autónoma desde 2016, dos años después de que se iniciara en el resto de España. Su puesta en marcha ha sido, además, progresiva, por etapas hasta cubrir la franja de entre 50 y 69 años. Hasta ahora se han llevado a cabo dos rondas de cribados. La primera, destinada a la población de riesgo medio con edades comprendidas entre los 60 y los 64 años se realizó desde junio de 2016 hasta abril de 2019 y contó con una población diana de 67.613 en la región. En esta primera ronda en el Área de Salud de Cáceres acudieron un 39,98% al llamamiento y un 35,50% se hicieron el test de sangre en heces. La segunda ronda de cribado abarca las edades de entre 55 y 69 años, se inició en mayo de 2019, finalizó en diciembre de 2021 y se retrasó debido al cuello de botella que propició la pandemia. En este caso la población diana total fue de 184.000 personas.

El pasado mes de enero se inició la tercera ronda para las personas entre 50 y 69 años, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023. Están llamadas 256.500 personas. Los test se realizan cada dos años.

Tardanza

Ignacio Lucero es el gerente de la AECC de Cáceres. En la campaña que se llevará a cabo pasado mañana insistirán en la importancia de acudir al centro de salud cuando reciban la carta que les cita. «Es un test del que nadie habla, pero que salva vidas». Lucero indica que la tardanza en ponerse en marcha de forma general estas pruebas hacen que la población no esté aún mentalizada. «Hasta que no se implante al 100% en toda la población diana no se va producir el efecto boca oído, como ya pasa por ejemplo con los cribados del cáncer de mama», señala el experto.