Estos son los seis conciertos del Pedrilla para este verano

Música para las noches veraniegas en Cáceres. Vuelve una nueva edición, la vigésimo sexta, de Los Conciertos de Pedrilla. Del 15 de julio al 19 de agosto actuarán seis grupos nacionales, regionales e internacionales en los jardines del Museo. Los conciertos de julio comenzarán a las 22,30 horas y los de agosto, a las 22.00.

Este año se han destinado 22.000 euros más que en la última edición, lo que hace una inversión total de 73.000 euros. Regresa la dinámica habitual de antes de la pandemia, por lo que no será necesario reservar previamente. Habrá aforo completo, por lo que podrán acceder en torno a las 1.200 personas por concierto.

15 de julio, 22.30 horas Ana Alcaide

Se trata de una instrumentista, cantante y compositora española que indaga en torno a antiguas tradicionales y culturas. Es pionera y divulgadora de la 'nyckelharpa' en el país, un instrumento sueco. Tiene seis álbumes: Viola de teclas (2006), Como la luna y el sol (2008), La cantina del fuego (2012), Tales of Pangea (2015), Leyenda (2016) y Ritual (2022). Alcaide viene acompañada de Reza Shayesteh, Bill Cooley, Kaveh Sarvarian y Sandra Rico.

22 de julio, 22.30 horas Ranky Tanky

Ranky Tanky es un grupo de música afroamericana de Carolina del Sur. Este quintento interpreta las enraizadas tradiciones musicales de la cultura Gullah, originada en las islas de la costa del sureste de los Estados Unidos. Los miembros de la banda son Quentin E. Baxter (batería y percusiones), Kevin Hamilton (bajo), Quiana Parler (vocalista), Clay Ross (guitarra y voz) y Charlton Singleton (trompeta y voz). Lanzaron su primer álbum en 2017, titulado Ranky Tanky.

29 de julio, 22.30 horas Chloé Bird

La cacereña Chloé Bird presenta su último disco, 'Flores y escombros', que según se destaca en el programa, supone la renovación absoluta de la artista con un sonido diferente y rotundo. El álbum está compuesto en castellano, tiene la producción de Pablo Lesuit y la coproducción de Sergio M. Puga. Entre los trabajos de la extremeña, October Moon (EP, 2013), The darkest corners of my soul (LP, 2015), Un mundo de niños raros (LP, 2017) y The light in between (LP, 2018).

5 de agosto, 22.00 horas Tomatito

El flamenco del guitarrista Tomatito también estará en los jardines del Pedrilla este año. El almeriense se une a José del Tomate (guitarra), Israel Suárez 'Piraña' (percusión), Kiki Cortiñas (cante) y Morenito de Íllora (cante) para su espectáculo en Cáceres. Cuenta con nueve álbumes de estudio, el último de 2019, y multitud de colaboraciones con intérpretes de todo el mundo.

12 de agosto, 22.00 horas Kiko Veneno

Kiko Veneno trae sus canciones de ayer y de hoy a Cáceres. Artista referente en el panorama musical español, sale de gira con su banda para celebrar los 30 años del álbum 'Veneno' y los 70 años que ha cumplido el artista este año. Su último trabajo lleva por nombre 'Hambre' y se publicó en junio de 2021. El de Figueras ha sido galardonado con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2010, entre otros reconocimientos.

19 de agosto, 22.00 horas Valèrie Ekoumé

Valèrie Ekoumé es una cantante de afropop con ascendencia franco-camerunesa que actualmente está establecida en Francia. Cuenta con tres álbumes: Djaale (2015), Kwin na kingue (2017) y Monè (2022), este último centrado en sus raíces camerunesas. De familia de músicos, creció escuchando varios estilos musicales de rumba congoleña, artistas de música pop como Michael Jackson y música camerunesa. Ekoumè cerrará Los Conciertos de Pedrilla de 2022.

