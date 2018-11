La seguridad del campus de Cáceres, prioridad para los candidatos a rector Demandan un nuevo acceso en estos terrenos, detrás de Ciencias del Deporte. :: armando méndez Los tres aspirantes abogan por la creación de nuevos accesos para evitar masificaciones con la apertura del nuevo hospital J. C. CÁCERES. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:38

Los tres candidatos a rector de la Universidad de Extremadura, como son Antonio Hidalgo, Marisa González y Manuel González, se medirán en las urnas, en primera vuelta, el próximo martes 27 de noviembre. Si fuese necesario, en el caso de que ninguno de ellos consiguiese superar la mitad de los votos, los dos candidatos que salgan airosos en primera instancia habrán de verse las caras el 18 de diciembre en la segunda y definitiva vuelta para tomar el relevo de Segundo Píriz. Sea quien sea el vencedor, el campus de Cáceres será, al menos sobre el papel, una de las prioridades para todos ellos. Así al menos lo han recogido los tres candidatos en sus respectivas campañas electorales.

El motivo no es otro que el latente problema de seguridad que hasta la fecha presenta el campus de Cáceres, atendiendo a su déficit de accesos, con tan solo uno y con un solo carril en cada sentido de la circulación. Una situación que puede verse acrecentada por la próxima apertura del hospital de Cáceres, lo que podría generar embotellamientos de tráfico no solo en el acceso, sino también en las inmediaciones en hora punta, tal y como pusieron de manifiesto los tres aspirantes a rector en el debate organizado por HOY la pasada semana.

Propiedad del suelo

A juicio de Manuel González, «hace falta un Plan de Intervención Regional porque existen complicaciones con la propiedad de los terrenos», al estar repartidos entre el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación, la Junta de Extremadura y la propia Universidad de Extremadura. Según mantiene, «solamente elaborar el plan y decidir lo que habría que hacer costaría 700.000 euros. Es una inversión muy fuerte, pero hay que hacerla», defendió motivado por esta problemática de los accesos al campus universitario de la capital cacereña.

En la misma línea se movió Marisa González, quien habló directamente de «problema de seguridad» en el entorno. «Si se produce un incendio y un coche queda atrapado en la entrada, no pueden entrar los bomberos. Arreglar este campus es algo fundamental porque existe un problema de seguridad», esgrimió. Es por ello por lo que también consideró prioritaria la actuación en el entorno del campus cacereño.

Para Antonio Hidalgo, esta misma situación tiene un problema adicional a la ya comentada por sus contrincantes en esta carrera electoral: «La parcela no está legalizada y ese ejercicio de legalización puede costar entre 150.000 y 300.000 euros. Ahora estos edificios no están reconocidos como educativos, por lo que se paga IBI». Para Hidalgo, «es necesaria una adecuación del campus de forma progresiva y dar una salida hacia la ronda norte desde la parte trasera de la Facultad de Ciencias del Deporte». No obstante, reconoció que esta reordenación tendrá que ser encomienda del Ayuntamiento de Cáceres como competente en materia de urbanismo. «Con la apertura del nuevo hospital, la rotonda donde acaba la ronda norte puede resultar terrible, por lo que es necesario dar salida al flujo de tráfico hacia otras zonas de descongestión», desgranó en el foro.

Los tres candidatos a rector de la UEx también coincidieron en la necesidad de hacer del complejo universitario de Cáceres un lugar «más práctico», al igual que también hubo menciones para el personal administrativo. Trabajadores que, según dijeron, «llevan años soportando tareas nuevas sin una compensación». Tampoco faltaron las reivindicaciones referidas a la necesaria actualización de los funcionarios en materia de nuevas tecnologías con el objetivo de hacer más eficiente la administración electrónica.

Otros edificios

Al margen de los posibles nuevos accesos reconocidos como necesarios, pero también en materia de infraestructuras, los candidatos a rector de la UEx abordaron la temática del acondicionamiento de los diferentes espacios ya existentes no solo en el campus cacereño, sino también en el resto de los edificios que nutren la infraestructura educativa de la Universidad de Extremadura. Necesidades que, en ocasiones, son más grandes que las propias partidas presupuestarias destinadas a tal efecto, por lo que todos reconocieron que se hace complicado resolver todos los problemas en los plazos óptimos. Sin duda, otra asignatura pendiente para quien coja el relevo de Segundo Píriz.