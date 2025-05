El sector de la limpieza de Cáceres solicita que se paralice el convenio para equipararlo al de Badajoz

redacción Lunes, 6 de junio 2022 | Actualizado 07/06/2022 07:17h. Comenta Compartir

En la mañana de este lunes ha tenido lugar una concentración en la entrada del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, convocada por el personal de limpieza, para reclamar un convenio colectivo con los mismos derechos que el firmado en Badajoz. Su lema, «Igual trabajo, igual convenio», pretende que se equiparen ambos convenios ya que habría unas diferencias notables en cuanto la aplicación de subidas en algunos pluses o incrementos de salario, según informan en nota de prensa.

Según las delegadas sindicales del sector de la limpieza de los hospitales cacereños, «en el Convenio de Badajoz se reconoce en el art. 19 un plus de peligrosidad que corresponde al 30% del Salario Base, pero ese plus de Peligrosidad no aparece en nuestro Convenio hasta julio del 2024 y sería exclusivo a partir de esa fecha para las nuevas licitaciones, lo que en la práctica corresponde que empezaríamos a cobrarlo en 2026 y con suerte».

Esto quiere decir que, aun estando reflejada la subida, no entraría en vigor hasta dentro de dos años. Su recelo es aún mayor, ya que los contratos firmados antes de julio de 2024 se acogerían al actual convenio y no recibirían el incremento en el salario. Además, algunas licitaciones finalizan justo a finales del año que viene, por lo que los nuevos contratos se firmarían antes de julio y tampoco se verían beneficiadas por el nuevo convenio.

«Además» añaden, «en Badajoz recogen un Plus de Nocturnidad, un Plus por trabajar en domingos y festivos y una serie de mejoras salariales que no recoge lo que está a punto de firmarse en Cáceres si no lo conseguimos impedir».

Insisten en que no se está poniendo en cuestión el convenio firmado por sus compañeras pacenses, sino que el suyo recoja como mínimo esas mismas mejoras: «queremos tener el mismo convenio que tienen en Badajoz y en muchas otras comunidades, no nos parece justo que el trabajador que limpia el Hospital de Almendralejo cobre unos trecientos euros más que el trabajador que limpia el Hospital de Navalmoral de la Mata o Coria».