El sector de las bodas despega en 2022 tras los aplazamientos por la pandemia

La temporada de bodas está a punto de empezar y en la Concatedral de Santa María de Cáceres, epicentro religioso de la Ciudad Monumental, hay apuntados para este año un total de 55 enlaces. El dato es llamativo porque en 2019, el último año ... de normalidad absoluta previo a la irrupción del coronavirus, se celebraron en este templo 37 casamientos. No es que las cifras se hayan recuperado sino que han superado las estadísticas prepandemia. Lo ocurrido en Santa María no es un hecho aislado. Es un fenómeno que afecta a todo el sector nupcial. Y no solo en Cáceres, sino en todo el país.

El aplazamiento de los enlaces previstos en 2020 y en 2021 por las restricciones covid ha multiplicado las ceremonias proyectadas para esta temporada. A los novios que, de inicio, habían reservado fecha para 2022 se han unido los que tuvieron que cambiar su día una o varias veces. Un dato más, en Santa María se celebraron el año pasado 26 bodas y 33 se cancelaron, bien porque se trasladaron de fecha o porque quedaron anuladas definitivamente. José Antonio Toril y Yumara Fondón tomaron la decisión de casarse en diciembre de 2019. Fue entonces, con un año y siete meses de antelación, cuando pusieron fecha a su enlace: el 31 de julio de 2021. Pero, a medida que el día se aproximaba, los novios optaron cambiar de fecha y esperar. «El verano pasado había muchas restricciones y no podíamos celebrar la boda como queríamos. Así que optamos por aplazarla», cuenta José Antonio mientras recuerda, a modo de ejemplo, que los aforos en los salones estaban limitados y ellos no querían dejar a ninguno de sus invitados fuera. «Nos íbamos a casar el 31 de julio de 2021, pero cambiamos de día porque no podíamos celebrar la boda como queríamos por las restricciones» José Antonio Toril Se casa el 2 de abril Ahora parece que la cuenta atrás de verdad ya ha comenzado. La pareja se casa el próximo 2 de abril. «Nos queda menos de un mes y ya estamos un poco nerviosos», ilustra José Antonio. La ceremonia religiosa será en Arroyo de la Luz, el pueblo de la novia. Y el banquete, en el restaurante Casa Claudio, en Casar de Cáceres. El pasado jueves visitaron las instalaciones para ver, sobre el terreno, las distribución de los asistentes. De la decoración de los rincones se encarga José Antonio Crujera, propietario de la tienda cacereña Omicrón, especializada en el sector. «La gente no nos para de llamar para este año y ya no podemos coger más bodas. Tenemos todas las que se anularon en 2020 y en 2021, más las que teníamos reservadas para este 2022», expone. «Vamos a trabajar el doble que un año normal. Si en 2019 tuvimos algo más de 30 bodas, para este año tenemos más de 50», apostilla. Eva Delgado sabe lo que es organizar una boda de principio a fin. Se dedica profesionalmente a ello. Está al frente de la empresa E. Wedding & Event Planner. También ella ha tenido que cerrar su agenda de 2022 ante la alta demanda existente. «En este año 2022 tengo 17 bodas repartidas entre los meses de mayo y diciembre, y de ellas, seis son aplazadas», expone. «Son 17 bodas en total cuando lo normal antes de la pandemia eran de 12 a 14. Podría tener este año más de 20, pero rechacé varias porque cada boda son meses y meses de trabajo, y creo que a partir de cierto número es difícil atenderlas todas bien. Ya las pareja con las que estoy firmando contratos y ofreciendo presupuestos son para 2023», detalla. Bodas reprogramadas «De esas seis, algunas son de parejas cuya primera fecha era del año 2020, o sea, bodas doblemente aplazadas, porque primero pasaron de 2020 a 2021 y al final van a celebrarse en 2022», amplía Delgado, que es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y que certifica que este año hay un repunte de celebraciones. «En mi caso, la temporada 2021 ya fue casi normal, porque tuve trabajo desde mayo hasta diciembre, sobre todo de parejas que se cansaron de cancelar y cancelar según iban sucediéndose los periodos con restricciones a lo largo de 2020 y llegado 2021, decidieron ya dar el paso», explica la organizadora. «También se ha dado el caso -concluye- de parejas que no han podido con el trabajo que supone reprogramar y volver a reprogramar una boda con todos sus proveedores (cátering, fotografía, vídeo, peluquería, flores, etcétera) y nos han contratado para que les pusiéramos su boda en orden», zanja. «No nos paran de llamar y ya no podemos coger más bodas; vamos a trabajar el doble que un año normal» José Antonio Crujera Decora rincones de boda De bodas, y en concreto de moda nupcial, sabe mucho Ana Matesanz, propietaria del espacio para novias LaSuiteRoom de la capital cacereña. «Desde luego que este año hay muchas más bodas. El repunte se debe a que todavía tenemos bodas del año pasado e incluso del anterior que coincidieron con picos de pandemia y se han ido retrasando hasta ahora. Y, por otro lado, están esos otros novios que simplemente han esperado a que mejorara el tema para decidirse a celebrar la boda. Dicen que hay un 20 por ciento más de bodas que un año prepandemia. Este año alegrías no nos van a faltar», concluye la experta en el sector. En lugares como el Castillo de la Arguijuela de Abajo o Aralia ya es complicado encontrar hueco para darse el sí quiero este 2022. El Palacio de la Isla ya acogió el año pasado más celebraciones que en 2019 Teófilo Amores La tendencia al alza de las bodas, tras la cascada de cancelaciones de 2020, ya comenzó a atisbarse el año pasado. El Palacio de la Isla, lugar designado por el Ayuntamiento para celebrar los enlaces civiles, acogió un total de 74 bodas, según la información facilitada por el Consistorio. El dato es superior al de 2019, el año previo a la pandemia, cuando se contabilizaron 68 enlaces. En 2020, año de la irrupción del coronavirus, tan solo se oficiaron 31 ceremonias y tuvieron lugar, principalmente, en los meses de agosto y octubre. En este mismo espacio se celebraron 83 bodas en 2017 y 81 en 2018. Entre los concejalas ordenantes de estas ceremonias destaca por encabezar la clasificación Teófilo Amores, edil no adscrito. Durante 2021 actuó como maestro de 14 ceremonias. Fue el que más bodas hizo de toda la corporación. «Siempre tengo disponibilidad», comenta al tiempo que recuerda que también ha casado por la Iglesia en su condición de diácono en la parroquia de San Blas, una etapa previa a la política. El resto de bodas fueron celebradas por concejales del equipo de Gobierno, a excepción de Rafael Mateos, portavoz del PP, que casó a una pareja en 2021.

