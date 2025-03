La secretaria de Igualdad pide más vigilancia tras la puesta en libertad del detenido por la presunta violación en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 10 de junio 2024, 13:51 Comenta Compartir

La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez Vera, ha pedido este lunes más seguridad policial ante la alarma ciudadana creada tras la libertad provisional ... concedida el pasado 5 de abril al detenido como presunto autor de la violación a una joven en Cabezarrubia en 2023 por considerar la jueza que no se podían «consolidar los indicios» que se seguían en una instrucción que continúa abierta. «Cuando una jueza adopta una medida cautelar lo hace en proporción a las circunstancias o los indicios que hay, lo único que se puede hacer si no hay una medida cautelar restrictiva como la prisión provisional es aumentar la vigilancia a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no podemos fulminar la presunción del inocencia sin tener indicios adecuados y eso lo valora la jueza y la Junta de Extremadura manifiesta el respeto absoluto a las resoluciones judiciales», ha indicado Sánchez Vera.

El detenido el pasado mes de agosto y que pasó ocho meses en prisión provisional tiene un amplio historial delictivo y ha cumplido ocho condenas previas por agresiones sexuales. «Desde mi cargo y como ciudadana pido que se pongan todos los medios que tenemos a disposición para lograr esa tranquilidad pero tenemos que dejar que los jueces trabajen y que se termine de realizar la investigación para depurar las responsabilidades». Estas declaraciones las hizo la secretaria general de Igualdad tras la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer celebrada en el Tribunal Superior de Justicia. No parece, según las palabras del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que se hayan aplicado medidas especiales de vigilancia policial, aunque consultado por los periodistas ofreció todos los medios necesarios a disposición de la juez que instruye el caso. «En un caso judicial vamos a hacer lo que nos indique la judicatura, vamos a permitir que la juez siga con la labor de su trabajo», indicó. En ese sentido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha indicado que las medidas cautelares, como la prisión provisional, «se adoptan cuando hay indicios racionales de criminalidad», pero que si a lo largo de la investigación «surgen datos o cuestiones que no abundan en la posible participación de esa persona, la juez tiene la obligación de ir acomodando esas resoluciones provisionales a la situación que se vaya produciendo». María Félix Tena explicó que sí se tiene en cuenta la peligrosidad del presunto violador, pero «esta persona tiene condenas anteriores porque ha cumplido su pena, porque tenga antecedentes no se pueden adoptar medidas cautelares o presumir que es autor de una agresión sexual y meterle en prisión otra vez, las presunciones aquí no pueden ir en contra del reo». Consultada sobre la posibilidad de que se haya dado un fallo judicial o policial al haber estado este hombre ocho meses en la cárcel Tena indicó que sería, en todo caso, «un fallo en la investigación», puesto que «las instrucciones de la causa en las investigaciones es para comprobar si hay indicios de criminalidad frente a una persona».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión