La Sareb tiene a la venta en la ciudad 77 activos inmobiliarios

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene a la venta en la provincia nada menos que 237 activos inmobiliarios. De ellos, 77 corresponde a la capital.

Sin embargo, no figura en la lista la parcela del antiguo matadero, que no se comercializa. O al menos no se encuentra en la oferta de suelo disponible que el llamado 'banco malo' tiene en su página web en Internet. En ese catálogo de ventas se incluyen los llamados suelos para profesionales. No obstante, la ubicación que aparece no es la Avenida de las Arenas sino la calle Las Garcillas, en Montesol.

Allí se ofertan casi 2.000 metros cuadrados de edificabilidad en un solar residencial cuyo precio se eleva a 668.00 euros. Cerca de la plaza de toros, en la Avenida de las Lavanderas, hay una obra a medias, más exactamente al 61 por ciento. Son 66 metros cuadrados y se admiten ofertas directas.

La variedad es amplia. Por ejemplo, en la Avenida Ruta de la Plata hay oficinas a partir de 60 metros cuadrados por 57.800 euros. Virgen de Guadalupe, Avenida de Alemania... son otros puntos que prolongan la oferta. En el Junquillo aparecen viviendas por menos de 60.000 euros y en San Justo un apartamento sale por 92.400.