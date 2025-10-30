Santiago Abascal participa el próximo lunes en un acto público en el Gran Teatro de Cáceres Es el primer líder nacional que visita la región desde el anuncio de las elecciones anticipadas, aunque la intervención ya estaba prevista con anterioridad

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en un acto público el próximo lunes, 3 de noviembre, en Cáceres. Tendrá lugar a las 18.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, según ha dado a conocer la formación política a través de sus redes sociales.

El partido, que hasta ahora no ha hecho una valoración oficial del adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha elegido una foto de Abascal en una visita anterior a la ciudad, con una imagen de la Ciudad Monumental de fondo, para promocionar el acto en la capital cacereña. Acompaña la instantánea con el mensaje: «¡Nos vemos en Cáceres este lunes 3 de noviembre!».

Según ha podido saber este diario, el acto estaba previsto antes de que se anunciara el pasado lunes la convocatoria de elecciones anticipadas en la región para el 21 de diciembre.

Aunque la campaña electoral arrancará oficialmente el 5 de diciembre, la visita de Abascal se enmarca ya en la precampaña. De hecho, se convierte en el primer líder nacional que pisará Extremadura tras la convocatoria de Guardiola. Al contrario que en otras ocasiones, la intervención del máximo lider de Vox tendrá lugar en un espacio cubierto. Se da la circunstancia de que el aforo del Gran Teatro es reducido por lo es muy probable que el recinto se complete de seguidores de la formación en la ciudad sin demasiado problemas o que incluso se quede pequeño. Vox cuenta en la actualidad con dos concejales en el Ayuntamiento cacereño.

La última vez que Abascal estuvo en Cáceres fue en julio de 2023, durante la campaña de las generales celebradas ese verano. Abascal sacó pecho entonces del pacto que su formación había logrado con el Partido Popular en la región. Ese acuerdo, alcanzado un mes antes, permitió constituir el nuevo gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola, y en el que Vox ostentó durante un tiempo la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta que el pacto se rompió en julio de 2024.

La campaña electoral concluirá el 19 de diciembre, dos días antes de que los extremeños vuelvan a las urnas para elegir al próximo Gobierno de la Junta y a los 65 diputados que conformarán el Parlamento autonómico. Se elegirán 36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.