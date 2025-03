Sanitarios del San Pedro de Cáceres alertan de la sobrecarga en Urgencias

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 18 de enero 2023, 07:29 Comenta Compartir

«Hay muchísimos virus respiratorios, esto se llena porque no hay camas suficientes para ingresar y tardan mucho en subirles (a planta)». Habla este ... martes en la puerta de Urgencias del San Pedro de Alcántara una profesional que prefiere no dar su nombre pero sí testimonio de las dificultades que se enfrentan estos días en este centro hospitalario de Cáceres. «Falta espacio y faltan profesionales, por la tarde entran los residentes que nos echan una mano. No podemos tirar de ellos pero gracias a ellos podemos abordar todo», señala esta sanitaria, que subraya también el atasco a la hora de procesar las pruebas PCR.

Indica que han llegado a tardarse 48 horas en hacer un ingreso, tiempo en el que los pacientes permanecen en los pasillos. No es la única que ha querido dejar constancia de una sobrecarga más visible desde el mediodía y que se intensificó el pasado fin de semana, también han hablado de la situación enfermeras. «Parece mentira que todos los años pase lo mismo en invierno, sabiendo que esto pasa no se abran nuevas áreas en las plantas y contraten a más personal en esas nuevas camas, hay pacientes de más de 90 años que llevan tres días en una camilla esperando una cama», señalan. Espera Este martes hacia las siete de la tarde según fuentes de trabajadores del hospital, eran 63 las personas que estaban en el servicio del San Pedro de Alcántara, de las cuales 14 estaban en triaje (valoración). De los seis ingresos requeridos tres de ellos llevaban más de 24 horas esperando en Urgencias. Las 11 camas de observación se encontraban llenas. Consultado por este diario el SES no ha especificado cuál es la situación que se vive en Urgencias estos días, un servicio que fue reforzado a principios de mes con la contratación de cuatro profesionales, dos enfermeras y dos técnicos de cuidados auxiliares. A principios del pasado diciembre los profesionales de Enfermería y Urgencias de este espacio denunciaron el «colapso» en la unidad. Era un momento en el que todavía no había la prevalencia de la gripe y virus respiratorios que hay actualmente. Aludieron a la noche del 4 de diciembre, cuando entraron en Urgencias 64 pacientes, 29 de ellos niños, con necesidades de asistencia en Box Vital en uno de los casos, y llegó al 100% de ocupación. Según explicaron, el personal se vio desbordado y la situación llegó a provocar «crisis de ansiedad» en algún trabajador«.

