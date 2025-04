Inocencio Arias: «Cada vez que Sánchez cede con los 'indepes', gana Vox»

Es imposible evocar a Inocencio Arias (Albox, Almería, 1940) sin su eterna pajarita. Un rasgo indumentario que le define y que le ha acompañado en ... su larga carrera como diplomático y portavoz del Ministerio de Exteriores con tres gobiernos diferentes de la democracia (UCD, PP y PSOE). El próximo jueves día 5 a las 19.30 protagoniza en el chalé de los Málaga de Cáceres el Aula de Cultura HOY organizada por la Fundación Vocento y con la colaboración de Cajalmendralejo.

–'Esta España nuestra: Mentiras, la nueva Guerra Fría' y el tahúr de la Moncloa' es su nuevo libro. ¿Por qué califica así a Pedro Sánchez?

–Es el presidente del gobierno con menos escrúpulos desde hace 150 años. Miente casi como Trump, tanto como Putin al invadir Ucrania. Su tesis es un camelo, nos mintió en las cifras de la pandemia, en el comité de expertos, montó unas manifestaciones feministas, peligrosas por el contagio, ocultándonos que el gobierno ya conocía que había una pandemia (a la derecha la habrían tratado de genocida si monta una manifestación parecida), aprueba dos confinamientos que el Supremo declara inconstitucionales... La diferencia con sus predecesores es que para alguno de estos casi todo valía para seguir en el poder, con Sánchez todo vale, sin casi.

–¿El tema del espionaje a los líderes independentistas puede poner en jaque el gobierno?

–No lo creo. Los separatistas están postureando para obtener algo. Y Sánchez se lo concederá, los meterá en esta comisión o en aquella. Si unos separatistas dan un golpe de estado, los condenan, los indultan generosamente y manifiestan que lo volverían a hacer si pueden, ¿no es normal que el estado, con la debida autorización judicial los vigile, con el CNI, con la Guardia civil o el órgano que sea? ¿Puede un estado serio no vigilar a los que quieren destruirlo? ¿Por qué los separatistas se rasgan las vestiduras y el gobierno se arruga? La respuesta es clara: que Sánchez los necesita para seguir en el poder y no le importa poner en evidencia al CNI o a María Santísima.

«Es anómalo que sin estar inculpado una persona de la edad del Rey Emérito no pueda volver»

–¿Qué diferencia hay entre el auge de la extrema derecha en España y en Europa?

–El populismo ha brotado con fuerza en Europa, es cierto. Pero aquí con frecuencia se alimenta del rechazo al separatismo, de comprobar las prebendas que recibe y como el gobierno mira para otra parte en la enseñanza del castellano, en la desobediencia de las leyes o hasta en los toros. Cada vez que Sánchez se baja los pantalones con los 'indepes' catalanes Vox gana cuarenta o cincuenta mil votos.

–¿Qué le pareció la forma que tuvo Pedro Sánchez de retomar las relaciones con Marruecos?

–Misteriosa, inexplicable por el momento. Hay que pensar que el CNI o la CIA americana informó a Sánchez de que Marruecos iba a montar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla cuando se celebre la Cumbre de la OTAN en Madrid o algo parecido. Da la impresión de que ha vendido el Sahara por un plato de lentejas, para que Marruecos no le dé un berrinche en una fecha en que a él lo deja en ridículo. A él, no a España.

–¿Cuál es su postura respecto al Rey Emérito, cree que tiene que volver a España?

–Es algo sobre lo que tienen que ponerse de acuerdo padre e hijo. Hay demasiada gente, incluso dentro del gobierno, interesada en zumbarle al padre para debilitar a la monarquía. Encuentro, sin embargo, anómalo que pasado un año y medio, sin estar inculpado y habiendo hecho cosas buenas decisivas para España, una persona de su edad no pueda volver.

Conflicto armado

–¿Cuánto tiempo durará la guerra en Ucrania?

–Hacer pronósticos sobre esa guerra criminal es más peliagudo que opinar sobre el Real Madrid actual en la Copa de Europa. Los ucranianos resisten increíblemente y unánimemente. Putin, de su lado, el agresor, cuenta con muchísimo más armamento, sobre todo el pesado.

–¿Puede haber riesgo de guerra mundial?

–No creo, sobre todo porque los dos bandos tendrían el arma nuclear y entonces, ¿dónde paras? Pero no pronostico nada.

–Su anterior libro se llama 'Con pajarita y sin tapujos'. ¿Se puede ser diplomático y no tener pelos en la lengua?

–Si estás en activo es difícil. El diplomático no debe mentir, pero tampoco puede hablar totalmente claro a menudo. Hay que evitar temas, suavizar expresiones. El jubilarme me ha permitido llamar a muchas cosas por su nombre

–A lo largo de su carrera ha sido crítico en distintos momentos con la ONU. ¿Cuál es su postura actualmente?

–Lo sigo siendo. Ucrania es un buen ejemplo. La ONU es eficiente en bastantes cosas –si no existiera habría que reinventarla–pero cuando en un conflicto está envuelto uno de los grandes se convierte en algo totalmente inoperante. Penoso. Caca de la vaca.

–¿Cuál es el recuerdo más dulce de su periodo como diplomático? ¿Y el más amargo?

–El periodo inicial de nuestra democracia. Viajaba con los Reyes, los presidentes... y en el extranjero había un enorme aprecio por lo que hacíamos. Reconfortante. El más tenso quizás cuando asaltaron nuestra embajada en Lisboa, la oficina y la residencia del Embajador, este había buscado refugio en mi casa y temíamos que vinieran a por nosotros y nos cogieran como rehenes.

–Nació en 1940 y no para. ¿Algún secreto?

–No sé. No me he tirado al sofá al jubilarme. Por ejemplo, si escribo un libro me presto, contento, a pasearlo por España. Cáceres es mi desplazamiento número 20 con el libro. Me distrae, conozco gente, vuelvo a ciudades que me gustan

–¿Qué necesitan estas tierras para desarrollarse?

–Extremadura necesita mejorar de las comunicaciones y con ello que se dé el salto. En cuanto triplique el numero de visitantes habrá un boca a boca multiplicador. El salto no se ha dado aún y es una pena, es más barata que otros sitios del país, se come muy bien, la gente es acogedora y no hay menos cosas que ver que en otros sitios.