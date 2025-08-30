San Francisco rinde homenaje en sus fiestas vecinales a Alejandro Martínez 'Bobi'

Redacción CÁCERES. Sábado, 30 de agosto 2025, 09:04 Comenta Compartir

El barrio de San Francisco rendirá esta tarde a las 20.00 horas un homenaje en sus fiestas a Alejandro Martínez González 'Bobi', histórico dirigente vecinal y directivo de la Federación Extremeña de Fútbol fallecido el pasado junio a los 70 años de edad.

Será en las pistas deportivas del barrio, que el Ayuntamiento de Cáceres ha dedicado a 'Bobi'. El expediente fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de julio y el objetivo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de honores y distinciones de la Ciudad de Cáceres, «es reconocer la labor que desarrolló en pro del deporte y el movimiento vecinal en la ciudad», señaló entonces el Consistorio.

Durante más de cuatro décadas Alejandro Martínez fue un referente en la Asociación Vecinal San Francisco, un tiempo durante el cual destacó por su compromiso con el bienestar del barrio y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. También desempeñó un papel relevante como directivo en la Federación Extremeña de Fútbol, contribuyendo activamente al impulso del deporte en la región.

El alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, han confirmado su asistencia al homenaje de esta tarde.