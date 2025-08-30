HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Martínez 'Bobi'. HOY

San Francisco rinde homenaje en sus fiestas vecinales a Alejandro Martínez 'Bobi'

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:04

El barrio de San Francisco rendirá esta tarde a las 20.00 horas un homenaje en sus fiestas a Alejandro Martínez González 'Bobi', histórico dirigente vecinal y directivo de la Federación Extremeña de Fútbol fallecido el pasado junio a los 70 años de edad.

Será en las pistas deportivas del barrio, que el Ayuntamiento de Cáceres ha dedicado a 'Bobi'. El expediente fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de julio y el objetivo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de honores y distinciones de la Ciudad de Cáceres, «es reconocer la labor que desarrolló en pro del deporte y el movimiento vecinal en la ciudad», señaló entonces el Consistorio.

Durante más de cuatro décadas Alejandro Martínez fue un referente en la Asociación Vecinal San Francisco, un tiempo durante el cual destacó por su compromiso con el bienestar del barrio y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. También desempeñó un papel relevante como directivo en la Federación Extremeña de Fútbol, contribuyendo activamente al impulso del deporte en la región.

El alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, han confirmado su asistencia al homenaje de esta tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios
  6. 6 Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena
  7. 7 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
  8. 8 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad
  9. 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  10. 10 Dónde es festivo el 8 de septiembre de 2025: el BOE confirma el primer puente de tres días del nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Francisco rinde homenaje en sus fiestas vecinales a Alejandro Martínez 'Bobi'

San Francisco rinde homenaje en sus fiestas vecinales a Alejandro Martínez &#039;Bobi&#039;