San Blas, el barrio cacereño amigo de los juegos de mesa

José Ramón Correa y Leticia Fernández regentan desde el año 2022 la librería Ceres, en la barriada de San Blas, que tomaron en traspaso ... del matrimonio que la fundó y explotó durante 30 años. Aficionados a los juegos de mesa decidieron hacerles un hueco en su tienda para ponerlos a la venta. Entre este material estaba el Carcassonne, que tiene una legión de jugadores. «Todos los años suelen hacer un campeonato a nivel nacional y nos dimos cuenta que ninguna tienda de Cáceres había solicitado ser sede local», explica José Ramón. Se pusieron en contacto con la editorial y deprisa y corriendo, fuera de plazo, se apuntaron. Carcassonne es un juego de mesa de estrategia de colocación de losetas donde los participantes construyen un mapa medieval colocando fichas de terreno. La librería llevaba solo una semana abierta, pero hubo participantes. Ese inicio fue toda una declaración de intenciones y la respuesta, esos ocho jugadores apuntados en el torneo, les supuso una motivación. Habilitaron la librería y allí jugaron.

Al año siguiente volvieron a solicitar ser sede del campeonato de este juego y también de Catán, un clásico de 1995 también de estrategia, construcción y comercio en el que hay que colonizar una isla ficticia rica en recursos. «Empezamos a tener muchas inscripciones y en el local no nos cabía tanta gente». Por ese motivo José Ramón le pidió a la asociación de vecinos de San Blas si le dejaban utilizar sus instalaciones en esas dos fechas. «Lo hicimos y tuvimos muy buena acogida, entre los dos se apuntaron 60 personas, estaba muy bien para ser Cáceres, para no haber nada parecido hasta la fecha». José Ramón se daba por satisfecho con haber celebrado esas citas.

Pero llegaron las fiestas del barrio en julio de 2023 y, «por colaborar, les propusimos hacer una yinkana de juegos infantiles». La sala se llenó, literalmente, y el entonces presidente de la asociación de vecinos de San Blas le planteó que citas así podrían llevarse a cabo periódicamente. De esa forma surgieron 'los sábados jugones'. Al primero, gracias al boca a boca, se apuntaron ocho personas. «Podíamos abarcar poco en ese momento porque no había comunidad ni había nada». Poco a poco cada vez se apuntó más gente y al año se había creado un grupo de personas fijas, que no fallaban. Ese fue el germen de Ludikceres. «Pensamos que sería una buena idea hacer una asociación para dar más difusión, ir creando comunidad, que se reuniera gente». Ahora mismo son 50 los socios, que ponen una cuota anual de 30 euros, una parte destinada a la asociación San Blas. El acuerdo que tienen con la asociación es que ellos hacen una actividad abierta al público para el barrio de 17 a 21 horas totalmente abierta y después hay un horario para los socios. «Solemos pedir algo para cenar y seguimos jugando, a veces sobre la una o las dos de la noche».

Ampliar Grupo de jugadores en una sesión en la barriada de San Blas. HOY

Los sábados, invariablemente, se juega en San Blas. En el último año el único en el que no han jugado ha sido el de la Feria de San Fernando. Hay mucha variedad porque hay un verdadero furor lúdico en España, en donde se están publicando unos 400 títulos en España. «Si no estás en el mundillo no te enteras, pero hay mucha afición y mucha variedad». Ellos han logrado que mucha gente que no es del barrio traspase esa especie de 'Rubicón' que es la Plaza Mayor y se acerque a San Blas a jugar. «Vienen de todas partes».

La asociación está creando también una ludoteca que actualmente cuenta con 60 juegos en préstamo para los socios. «Pueden llevárselo a casa por un plazo de unas dos semanas».

Adolescentes

La franja en la que puede ir todo tipo de público suele llenarse de familias con niños hasta los 13 años. Les gustaría poder enganchar a los adolescentes, pero reconocen que es una franja complicada. «No conectamos con esas edades, por más carteles que hayamos puesto, buscar temáticas que les puedan gustar como temas de cine o de serie, nos cuesta muchísimo, en cambio los niños están súper motivados, prueban todo». Han llevado a cabo actividades en el Espacio para la Creación Joven.

¿Cuál es el juego en el que más se juega en sus reuniones? Depende de las edades, apunta José Ramón, pero hay uno indiscutible. El Pelusas. «Es el nuevo Virus, está gustando mucho y se vende como churros, se divierte igual un niño de seis o siete años que un adulto, una persona de 70 años, es muy sencillo pero tiene mucha tensión». Castle Combo y Samurái también triunfan, y a nivel de juegos de nivel avanzado o experto, el Brass Birmingham.

Con un ambiente quizás menos familiar hay otros lugares en la ciudad especializados en juegos de mesa, como 'Dados fuera', en la plaza de Bruselas y Zanarkandia, en la Ronda del Carmen. Un buen número de jugadores se reunían en la plaza de los Maestros en torno a 'Generación X', un local que cerró recientemente. En San Blas, sin embargo, la pasión por los juegos crece.