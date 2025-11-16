HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
José Ramón Correa, fundador de Ludikceres. JORGE REY

San Blas, el barrio cacereño amigo de los juegos de mesa

La asociación Ludikceres aglutina a decenas de personas que se reúnen para socializar en torno a pasatiempos modernos y de toda la vida

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:41

José Ramón Correa y Leticia Fernández regentan desde el año 2022 la librería Ceres, en la barriada de San Blas, que tomaron en traspaso ... del matrimonio que la fundó y explotó durante 30 años. Aficionados a los juegos de mesa decidieron hacerles un hueco en su tienda para ponerlos a la venta. Entre este material estaba el Carcassonne, que tiene una legión de jugadores. «Todos los años suelen hacer un campeonato a nivel nacional y nos dimos cuenta que ninguna tienda de Cáceres había solicitado ser sede local», explica José Ramón. Se pusieron en contacto con la editorial y deprisa y corriendo, fuera de plazo, se apuntaron. Carcassonne es un juego de mesa de estrategia de colocación de losetas donde los participantes construyen un mapa medieval colocando fichas de terreno. La librería llevaba solo una semana abierta, pero hubo participantes. Ese inicio fue toda una declaración de intenciones y la respuesta, esos ocho jugadores apuntados en el torneo, les supuso una motivación. Habilitaron la librería y allí jugaron.

