Salvemos la Montaña cuestiona el informe urbanístico sobre la mina

M. J. T. CÁCERES. Viernes, 17 de noviembre 2023, 07:54

El broche al pleno municipal de este jueves fue la intervención de la plataforma Salvemos la Montaña, que lo hizo en el turno de ruegos y preguntas. El colectivo tomó la palabra en el pleno después de que el martes el servicio municipal de Urbanismo emitiera un informe que concluye que la mina subterránea es compatible con el Plan General Municipal (PGM) siempre que se sitúe a suficiente profundidad.

«Sorprende ver en él los giros argumentales, forzando la reinterpretación de nuestro PGM. Y más en un documento que debía establecer claramente la compatibilidad o incompatibilidad urbanística de la actividad planteada por la empresa especuladora. Ese informe, que contradice lo recogido en informes anteriores del propio ayuntamiento, es un sinsentido. Y que haya salido adelante, como otros informes se quedan a veces atrás, es también voluntad política», expuso la portavoz del colectivo, Patricia Naharro.

El alcalde, por su parte contestó reiterando que la mina «no es una cuestión de voluntad política», y dijo que «si lo que se está pidiendo es decir de qué tienen que informar los técnicos, no lo voy a hacer. Yo no he dado instrucciones a nadie. Es un informe técnico. No ha habido coacciones. Pongo la mano en el fuego por todos los técnicos de esta casa».