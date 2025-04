«La Semana Santa de Cáceres tiene buen futuro porque veo muchísima gente joven»

Pedro Canelo Jovita (Cáceres, 1960) fue un niño de la plaza de Italia, donde pasó su infancia y buena parte de su juventud. Por ... eso no es de extrañar que su padre, hermano de la cofradía del Nazareno y de la Vera Cruz, le apuntara a la hermandad de los Ramos, al ser la parroquia a la que pertenece el barrio. Comenzó así un fuerte lazo con la Semana Santa que no ha parado de agrandarse. Miembro además del Nazareno y de Batallas, ha sido secretario de la Unión de Cofradías Penitenciales, cofrade del año y mayordomo de los Ramos entre 2011 y 2016. En la actualidad, ostenta el cargo de mayordomo de honor en esta última cofradía, en la que también es jefe de paso del Cristo del Perdón.

El próximo miércoles, día 13, será el encargado de pronunciar el pregón que marca el pistoletazo de salida de la fiesta. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, ha trabajado como funcionario de la administración de Justicia hasta su jubilación en 2020. Está casado y es padre de tres hijos.

–¿Desde cuándo es cofrade?

–Desde que nací porque mi padre también era cofrade. Era hermano tanto de la Vera Cruz como de Jesús Nazareno. Ha salido hasta que falleció en el año 95. Ha sido un cofrade de los que iba todos los años a su estación de penitencia. He mamado esto desde que nací. Y empecé a salir en procesión muy pronto. Mi alta en la cofradía de los Ramos es de 1968.

–Está a pocos días de dar el pregón de la Semana Santa. ¿Cómo ha afrontado este reto?

–Es un honor. Ser pregonero es a lo máximo que puedes llegar dentro de la fiesta como cofrade individual. Pero también es una responsabilidad enorme por contar a Cáceres lo que yo siento por la Semana Santa y por contar lo que está por llegar.

–¿Y cómo será el pregón?

–Lo que voy a intentar, porque es lo que me ha salido de dentro, es hacer un pregón emotivo, que las emociones primen sobre cualquier otra circunstancia. Y quiero hacer un recorrido por lo que es la Semana Santa de Cáceres. Quiero mostrar la Pasión, según Cáceres.

–¿Desde qué óptica lo abordará?

–Quiero recordar a los cacereños lo que son las procesiones. Empezaré el Domingo de Ramos con la Burrina y acabaré el Domingo de Resurección con el Encuentro. Iré procesión por procesión hablando desde mi punto de vista.

–¿Lo tiene terminado?

–Sí, sí. De lo contrario, estaría de los nervios.

–Cada año el pregonero elige a su propio presentador. ¿Quién será el suyo?

–Luisma, Luis Manuel Rodríguez Parra, que es el mayordomo de la cofradía de los Ramos.

–Fue la cofradía que propuso su nombre precisamente ante la Unión de Cofradías para que fuera pregonero.

–Sí, exacto.

–¿Qué sensaciones tiene?

–Depende del día. Imagino que, a medida que se acerque la fecha, los nervios irán aflorando más.

–¿Ha pedido consejo a algún pregonero que le haya precedido?

–Sí. He hablado con alguno de ellos. Me han recomendado que disfrute. Pero yo creo que voy a disfrutar después porque ahora, entre los nervios y la responsabilidad que te abruma, no sabes muy bien cómo va a quedar. Si, gracias a Dios todo sale bien, será cuando disfrute.

–Si tuviera que elegir tres momentos especiales de la fiesta, ¿con cuáles se quedaría?

–Uno de los más especiales para mí es la salida de la Virgen de la Esperanza el Miércoles Santo. Para todos los cofrades de los Ramos es inenarrable. Me encantan las salidas. De la de Jesús Nazareno me gustan los momentos previos, cuando estás dentro del templo. Eso solo lo podemos disfrutar los hermanos del Nazareno. La Madrugada dentro de Santiago es algo que te pone la piel de gallina. Y también me quedo con la salida del Cristo de las Batallas, cuando le cantan 'La muerte no es el final'.

–¿Cómo ve la salud de la fiesta en estos momentos?

–La Semana Santa tiene un buen futuro porque veo muchísima gente joven. En la cofradía los Ramos el grupo joven que se ha formado es estupendo y están trabajando muchísimo. Esa savia nueva tiene que ir relevándonos a los que ya vamos siendo mayores y en un momento dado, más pronto que tarde, tendremos que dejar todo esto. Y, además, está la creación de las nuevas cofradías. Casi todas están integradas por gente joven. Esto quiere decir que hay interés por la Semana Santa.

–Pero hay algunas hermandades que andan justas para poder sacar sus pasos...

–Sí. Pero al final siempre salen y los hermanos siempre están ahí.

–¿Qué mejoraría?

–Siempre repito que hacen falta más capuchones en las procesiones. Me encantaría ver en los desfiles más hermanos de escolta. A los jóvenes les gusta ponerse a cargar cuanto antes. Eso es un problema porque no quieren ir de nazarenos. Hay muchas formas de participar en una procesión.