El salto a la pantalla del robo de Atrio

El robo de botellas de vino que dio la vuelta al mundo puede hacerse todavía más famoso con un doble salto a la pantalla. ... Al compromiso adquirido por Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara, culpables de sustraer en 2021 los caldos más exclusivos de la bodega del restaurante Atrio (tres estrellas Michelin), para grabar un documental con una productora contando todo lo sucedido en primera persona se suma ahora una oferta llegada desde Hollywood para hacer una película.

Lo cuenta el abogado de ambos, el cacereño Juan José Collado. Detalla que el pasado otoño, allá por el mes de octubre o noviembre de 2024, llegó hasta su despacho una propuesta para «llevar la historia al cine».

Se trata, según especifica el letrado, de una productora de Los Ángeles que tiene sede en Madrid. Todavía no hay nada firmado y la oferta está sobre la mesa. «Están sorprendidos, pero alegres», indica Collado sobre las impresiones de sus clientes sobre esta iniciativa.

Hay que recordar que Priscila Lara Guevara se encuentra en su México natal desde el pasado mes de septiembre al recuperar la libertad tras ejecutarse la orden de expulsión que le fue concedida por la Audiencia Provincial de Cáceres el 13 de agosto. Allí vive sin ningún tipo de cuenta pendiente con la justicia. Cumplió dos de sus cuatro años de condena en el centro penitenciario de la capital cacereña. No puede volver a pisar territorio español en un plazo de siete años.

«No comentamos nada», asegura José Polo, de Atrio, al ser preguntado si también han contactado con ellos desde Hollywood

Constantín Gabriel Dumitru acaba de ser trasladado a la cárcel de Estremera y Priscila Lara Guevara está en México

Mientras tanto, Constantín Gabriel Dumitru sigue entre rejas. Todavía le quedan dos años de condena, aunque su abogado confía en que pueda obtener el tercer grado durante este mismo año y pueda así salir de la cárcel. Desde el pasado 14 de febrero se encuentra en el centro penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera. Su familia reside en la capital de España y con este traslado está más cerca de sus seres queridos.

Juan José Collado no da, por el momento, el nombre propio de la productora norteamericana que quiere llevar a la gran pantalla el robo de las 45 botellas. Tampoco da cifras sobre la oferta planteada pero sí detalla que sus clientes recibirían un doble ingreso de dinero. Por un lado, por los derechos de la historia. Y, además, se llevarían un porcentaje de la recaudación en taquilla que obtenga la cinta.

El abogado no descarta que Constantín y Priscila pudieran llegar a aparecer en el largometraje, aunque este estuviera protagonizado por actores profesionales que se metieran en su piel. Demasiado pronto, indica, para conocer tantos detalles.

¿Ha llamado Hollywood también a José Polo y Toño Pérez, dueños de Atrio, para ponerles al tanto de la película y hacerles alguna oferta? «No comentamos nada», responde de manera escueta José Polo a esta pregunta. Hace tiempo que los propietarios de Atrio decidieron pasar página y dar por zanjado este tema. Recibieron una indemnización de su compañía aseguradora (Reale) de algo más de 750.000 euros por las botellas sustraídas. Hoy por hoy, si los caldos aparecieran (siguen en paradero desconocido) serían propiedad de la aseguradora. Pero Polo y Pérez rubricaron un acuerdo con la firma para poder recuperar los vinos en el caso de que se hallaran a cambio de devolver el dinero recibido.

Para una plataforma

Algo más avanzado está el proyecto del documental en el que los autores del robo no solo recordarán lo sucedido en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021 en el hotel de la plaza de San Mateo de Cáceres, sino también su propia historia desde que se conocieron en Barcelona, según precisa el letrado.

Este trabajo también está promovido por una productora. Y en este caso se buscará su salida en una de las plataformas de pago. Fue el propio Constantín quien se refirió por primera vez a la existencia de este documental en julio de 2024, en su primera salida del centro penitenciario de Cáceres.

«Hay muchas cosas que ustedes no saben y algún día yo me voy a sentar a hablar de ello, pero desde luego no aquí, sino con la empresa», dijo Dumitru en declaraciones a los periodistas. Se refería, especificó después, «a una productora con la que voy a rodar un documental», aclaró. «Resulta un poco raro pero hay mucha historia por detrás», insistió sobre los acontecimientos.

Según avanza Juan José Collado, ya se habrían tomado algunas de las primeras imágenes para este documental durante el permiso disfrutado por Dumitru. Pero se esperará a su salida de prisión para hacer la mayoría del trabajo restante. También participará Priscila Lara Guevara.

A la historia del robo de Atrio se le añaden otros ingredientes de película, como el tiempo que sus autores estuvieron por Europa tras el asalto a la bodega hasta que en julio de 2022 fueron detenidos en Croacia, cuando accedían en coche procedentes de Montenegro.

Fueron juzgados el 29 de febrero y el 1 de marzo de 2023. Ella fue condenada a cuatro años de prisión y él, a cuatro años y medio. Tenía antecedentes.