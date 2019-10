La Salita del Cómic reivindica en Cáceres a los autores locales El Ateneo acogió ayer el grueso de la actividad de la Salita del Cómic, con exposiciones y charlas. :: l. c. La cita lleva diez años rindiendo homenaje a un universo creativo que continúa cosechando adeptos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 6 octubre 2019, 08:51

La España vaciada, aparte de un problema demográfico que hace que nuestro país pierda variedad social y cultural, es también un argumento potente para echar a volar la imaginación y la creatividad. La Salita del Cómic y la Ilustración reflexiona sobre ella en una de las exposiciones que pueden verse en la abundante programación de esta cita, que ha logrado consolidarse en una década de vida promovida por Extrebeo, la asociación de amigos del cómic de Extremadura.

Utilizando como epicentro de sus actividades el Ateneo ayer se desarrolló la primera jornada de un acontecimiento que, además de otros muchos objetivos, intenta también hacer piña entre los creadores locales y convertirse en un apoyo para los que quieran adentrarse en este universo de trazos y textos, un género infinito y difícilmente clasificable. «En Extrebeo hemos habilitado un espacio de encuentro para la gente que escribe y dibuja cómics en Extremadura, no solamente para los profesionales, que somos pocos y que en un momento dado tenemos el mono cubierto porque publicamos, sino para los que escriben y dibujan cómics pero no tienen cómo darle salida más allá de su entorno familiar». Encuentros como los de la Salita del Cómic han facilitado que se hayan ido encontrando dibujantes y guionistas y se han creado parejas artísticas que han ido sacando su trabajo, explicaba ayer Miguel Gómez Andrea, 'Gol', conocido historietista y presidente de esta asociación. ¿Se puede hablar por tanto del cómic extremeño? Gol considera que «no sé si lo hay, pero esta claro que en Extremadura también se hacen tebeos, no somos Valencia ni Barcelona ni una gran potencia pero aquí hay un grupo de gente que escribe y dibuja, edita y publica, en escala más reducida, pero es como mantener nuestra vela encendida».

Ayer por la mañana la actividad fue frenética en el Ateneo. Por la mañana se llevaron a cabo las presentaciones de 'El niño vago', a cargo de Ángel García Nieto y Almudena Doncel , 'Colección Científicos', de Jordi Bayarri y 'El dragón de los sueños: héroes mitológicos'. Hubo también un cuentacuentos ilustrado y un taller de personajes de cómic impartido por Elpeneque y Fran Aguilera.

Por la tarde también hubo maratón de presentaciones. Se empezó por las novedades editoriales de Extrebeo y se continúo con 'Inclusión Man', proyecto de Plena Inclusión Montijo, 'Las colosales aventuras de Harry&Cerdon', de Fermín Solís y 'La Divina Comedia de Óscar Wilde', de Javier Isusi. Además hubo conferencias y charlas con diferentes autores y un stand de novedades editoriales en el que los visitantes podían adquirir ejemplares firmados por los autore.

Para 'Gol' la intención de esta asociación a lo largo de estos últimos años ha sido la de «crecer y estabilizarnos». Aunque han ensayado distintos formatos y propuestas, desde hace tres ediciones el Ateneo les sirve de casa para desarrollar esta Salita del Cómic.

Hoy domingo salen al Paseo de Cánovas para hacer una de las actividades que les da mayor popularidad. Se trata de la elaboración del cómic gigante 'Diez años de Extrebeo', en el que 20 dibujantes trabajarán en vivo con guión de 'Gol' y viñetas de Jesús Bravo. Además, habrá un mercadillo con publicaciones de Extrebeo y otras novedades. Para 'Gol' es una ocasión excelente para conectar el mundo del cómic y la ilustración con el público en general.