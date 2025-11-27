Sale a concurso por casi 200.000 euros la primera fase de asfaltado de las Capellanías, en Cáceres

La primera fase de asfaltado del polígono industrial de las Capellanías de Cáceres está en marcha. Al menos, en el ámbito administrativo. El Ayuntamiento acaba ... de publicar el anuncio de licitación con un presupuesto de 199.000 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de un mes para intervenir en las calles Molineros, Toneleros y en el cruce de la calle Hilanderas con la calle Herreros.

El plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 17 de diciembre, a las 14.00 horas. En el anuncio se especifica que esta intervención se llevará a cabo con financiación procedente del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres 2024.

A esta primera fase de asfaltado se refirió el alcalde, Rafael Mateos, el pasado mes de septiembre durante la visita a las obras del nuevo carril bici que llega hasta el polígono industrial. «Es la primera vez en la historia que el Ayuntamiento asfalta Capellanías y la idea es llegar progresivamente a cubrir todo el polígono. Esta es la muestra del compromiso de este equipo de gobierno con el principal polo industrial de la ciudad», señaló Mateos. El polígono industrial de Capellanías alberga más de 320 empresas y alrededor de 4.000 puestos de trabajo.

En el pliego técnico se justifica que las zonas de actuación seleccionadas son las que muestran un mayor deterioro. «El continuo tráfico de vehículos pesados (camiones y autobuses) soportado por los viales de este polígono provoca que alguno de ellos haya llegado ya al final de su vida útil siendo necesario prolongarla con campañas de aglomerado. Dada la magnitud de superficie a acondicionar es una inversión que debe acometerse por fases», se describe.

El asfaltado del polígono es una de las grandes reivindicaciones de los empresarios que tienen aquí sus firmas. Pero hay más. Desde Apilca (asociación del polígono industrial las Capellanías de Cáceres) se reclama la instalación de cámaras de videovigilancia debido a los constantes robos que sufren las naves. Y, además, el polígono permanece a la espera de un proyecto de modernización integral. «En 50 años las inversiones han sido nulas», indicó a este diario Emilia Casado, presidenta del colectivo.

Capellanías ha estrenado recientemente su carril bici. Se trata de 2,5 kilómetros que conectan la glorieta del hotel V Centenario con el polígono de las Capellanías. Esta nueva infraestructura incluye un paseo peatonal paralelo que permite ir a pie hasta el propio polígono e, incluso, hasta el estadio de fútbol Príncipe Felipe y el camping a través del puente que cruza la Nacional 630. Su ejecución ha costado 1.121.323 euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Por otro lado, Capellanías está pendiente de dar un estirón. Según la información publicada por este diario el pasado mes de octubre, se ha contratado en tiempo récord el proyecto de urbanización para Capellanías II y, según los datos del Ayuntamiento, tiene ya en propiedad o apalabrado el 85 por ciento del suelo y negocia el resto, que podría adquirir mediante expropiaciones