Imagen de archivo del polígono industrial de las Capellanías. HOY

Sale a concurso por casi 200.000 euros la primera fase de asfaltado de las Capellanías, en Cáceres

Afectará a las calles Molineros, Toneleros y al cruce de Hilanderas con Herreros

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:08

La primera fase de asfaltado del polígono industrial de las Capellanías de Cáceres está en marcha. Al menos, en el ámbito administrativo. El Ayuntamiento acaba ... de publicar el anuncio de licitación con un presupuesto de 199.000 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de un mes para intervenir en las calles Molineros, Toneleros y en el cruce de la calle Hilanderas con la calle Herreros.

