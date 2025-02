Salaya, sobre la multa a Licerán: «Cometió un error, pero después ha actuado con responsabilidad y humildad» «Le he dicho que la madre que le parió, que esos errores no se podían cometer, porque tenemos a mucha gente esperando a que nos equivoquemos y no podemos darles esa alegría», señala el alcalde de Cáceres

Laura Alcázar CÁCERES Lunes, 13 de diciembre 2021, 20:04

«Es un error humano, que no le quita importancia, pero después actuó con responsabilidad y sobre todo con humildad, y eso también hay que valorarlo». Con estas palabras ha reaccionado este lunes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, a la sanción impuesta por la Policía Local al portavoz municipal y concejal de Movilidad, Andrés Licerán, por conducir sin seguro y con la ITV caducada.

Salaya, que ha descartado el cese o dimisión de Licerán por lo ocurrido, ha insistido en que al edil «le paró la policía e hizo lo que tenía que hacer, ya que cuando pasa algo así donde se define realmente si alguien cruza los límites es en cómo actúa ante la autoridad y cómo usa su poder, y él lo ha hecho como debía hacerlo, no intentando hacer uso de su cargo para querer evitarlo».

Según el alcalde, que ha hablado del asunto a preguntas de la prensa tras la inauguración del belén municipal en el Palacio de la Isla, Licerán no tiene intención de recurrir la denuncia, que «es un error suyo del que no tenía conocimiento, hasta el punto de que cuando la policía le dijo que no tenía la documentación creyó que le estaban gastando una broma».

«Cuando me lo ha dicho esta mañana le he dicho que la madre que le parió, que esos errores no se podían cometer, porque estamos trabajando mucho y bien y tenemos a mucha gente esperando a que nos equivoquemos y no podemos darle a nadie esa alegría», ha apuntado Salaya. «Está en un momento difícil, se ha equivocado y ahora tiene una buena multa que pagar y es lo que va a hacer como cualquier otro vecino».

«Lo lamento, porque a los concejales les pido un plus de ejemplaridad, pero más allá de eso ha sido un error humano que ha resuelto como debía hacerlo», ha afirmado el alcalde, quien ante la petición de dimisión de Licerán planteada por el portavoz del grupo popular, Rafael Mateos, ha dicho que «lo que debería hacer el PP es mirar sus propias actuaciones y valorar si quieren entrar en eso». «Ante situaciones similares en el pasado yo no he actuado así», ha recordado.