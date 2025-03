Salaya sigue a la espera del proyecto de la mina subterránea

Paco Díaz CÁCERES Martes, 19 de julio 2022, 22:44 Comenta Compartir

La situación sigue igual. La empresa promotora de la mina aún no ha presentado su proyecto en galerías, por lo que todo se encuentra en pausa hasta que esto suceda. Ese fue uno de los aspectos que se trató este martes en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que tuvo lugar en el centro cívico Raimundo Medina. Volvía a celebrarse para debatir varios puntos, entre los que también se encontraba la renaturalización de la Ribera de Marco, las colonias felinas, el desbroce de parcelas y el control poblacional del jabalíes en zonas urbanas y periurbanas.

Exposición

En relación a la situación del proyecto de la mina de Valdeflores con presencia, entre otros, del alcalde y concejal de Medio Ambiente, Luis Salaya, y dos representantes de la plataforma Salvemos la Montaña, la exposición del regidor fue escueta.

Tras el cambio de postura del Gobierno municipal, que ahora sí apoyaría el proyecto de la mina siempre y cuando sea subterránea y beneficiosa para la ciudad, en la reunión se hizo saber, no obstante, que el escenario no ha cambiado. La mina subterránea anunciada por los promotores continúa siendo solo un anuncio y no un proyecto en firme con información concreta o presentado en registro.

Además, se informó de la situación de los recursos contenciosos sobre los proyectos de investigación minera. En este encuentro Salaya explicó su actual postura acerca del tema en una intervención de unos dos minutos, aunque en el turno de los ruegos y preguntas el alcalde local se extendió con más detalles pero sin entrar en opiniones técnicas. Miembros del Consejo consultados por HOY reseñan que Salaya insistió en no entrar en el fondo de la cuestión por no ser un técnico.

Desde la plataforma Salvemos la Montaña recuerdan al alcalde su postura negativa también a la mina subterránea, enumerando los impactos que podría tener en el medio.

La posición de la plataforma se mantiene desde que en 2017 se conoció la propuesta de extraer litio. El Ejecutivo local ha ido evolucionando desde un no rotundo a una postura de escucha y valoración de afecciones.

Ribera

Con respecto a la renaturalización de la Ribera del Marco, se notificó que aún se está a la espera de obtener la ayuda de la Fundación Biodiversidad, con la que también se pretende solucionar el problema del acuífero del Calerizo. De la protección de este enclave que ha sido sobreexplotado se ha desentendido la Conferencia Hidrográfica del Tajo.