Recomiendan el uso de mascarillas en la San Silvestre y la cabalgata de Reyes de Cáceres

La sexta ola del coronavirus se ha colado de lleno en la junta local de seguridad que todos los años se celebra por estas fechas en el Ayuntamiento para abordar el despliegue policial coincidiendo con las fiestas navideñas. La campaña especial de vigilancia, que arrancó el pasado día 18 y se prolongará hasta el 9 de enero, incluye el refuerzo de las plantillas de Policía Local, Nacional y Guardia Civil para patrullar la zonas comerciales y realizar controles de alcohol y droga.

A estas medidas, ya previstas en la agenda, hay que sumar las recomendaciones realizadas para la San Silvestre y la cabalgata de Reyes por el alcalde, Luis Salaya, en vista de la evolución de los datos de la pandemia. Según las últimas cifras facilitadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES), este lunes se notificaron 28 casos positivos en el área de salud, de los que ocho son de la capital cacereña. La incidencia, mientras tanto, es de 413 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 260 en la última semana en la ciudad.

«Pediría a todo el mundo que mantenga la mascarilla, que no se la retiren mientras no puedan guardar la distancia de seguridad. Es decir, que arranquemos la carrera con la mascarilla y hasta que no nos distanciemos un poco no nos la quitemos», dijo el primer edil sobre la San Silvestre, la popular carrera del 31 de diciembre.

Y estos consejos los hizo extensivos, además, a la otra cita multitudinaria de estas fiestas: la cabalgata del 5 de enero. «Quiero recordar que, aunque estemos en la calle, es obligatorio llevar la mascarilla si no se puede guardar la distancia de seguridad», dijo. «Hay que llamar a todo el mundo a la responsabilidad y a ser prudentes en unas fechas en las que la transmisión comunitaria es innegable. La situación es notablemente peor que hace unas semanas», indicó Luis Salaya al término de la junta local de seguridad, celebrada en el salón de plenos.

María José Pulido se ha estrenado esta mañana como concejala de Seguridad y Policía Local.

«Menos presión hospitalaria»

«En la reunión hemos evaluado cómo está la situación en comparación con el año pasado y la presión hospitalaria es bastante menor. Se trata de apelar, fundamentalmente, a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que eviten aglomeraciones, mantengan las distancias y usen mascarillas», apostilló el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz.

Ambas citas, San Silvestre y cabalgata de Reyes, se verán afectadas por las obras de reforma de la calle Gran Vía, que están actualmente en marcha.

El despliegue de seguridad previsto para estas fechas cuenta con 500 servicios de la Guardia Civil, 120 de la Policía Nacional (a los que hay que sumar ocho del grupo operativo de respuesta, GOR) y 475 de la Policía Local, a los que hay que añadir 38 mandos 27 responsables de grúas. Se hará especial incidencia en los controles de alcohol y drogas.

San Blas, Madrila y Donoso Cortés cierran al tráfico para la cañas La junta local de seguridad ha previsto el cierre al tráfico de tres zonas para las cañas de Nochebuena. En concreto, según la información facilitada por el Ayuntamiento, el próximo viernes se cortarán las calles Donoso Cortés (zona de Pizarro), Doctor Fleming (en la Madrila alta) y la avenida de San Blas. Por otro lado, los agentes vigilarán con especial celo el consumo de alcohol en la vía pública o su ingesta por parte de menores. Hay previstos controles en los establecimientos de ocio durante los próximos días para vigilar el cumplimientos de las medidas sanitarias. De manera paralela al refuerzo de la vigilancia en los locales de ocio, los agentes aumentarán su presencia en las principales zonas de comercio de Cáceres, así como en la Plaza Mayor, plaza de Albatros y la calle Pizarro. Y en las inmediaciones de los centros comerciales se establecerá un dispositivo especial para regular el tráfico. En el encuentro celebrado ayer en el Ayuntamiento se estrenó como concejala de Policía Local y Seguridad María José Pulido, que se ha puesto al frente de esta concejalía para relevar a Andrés Licerán, quien la semana pasada renunció a estas responsabilidades después de ser sorprendido en un control rutinario con el seguro del coche y la ITV caducados.

«La Policía Nacional sigue investigando el robo de Atrio» El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha indicado que, de momento, no hay novedades sobre el paradero de las botellas robadas en Atrio. «La Policía Nacional sigue investigando el robo. No tenemos, de momento, ninguna información que podamos transmitir», ha dicho tras ser preguntado por este asunto.