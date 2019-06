El PSOE de Cáceres, dispuesto a hablar de las concejalías que pide Cs, que hoy se reúne con el PP Salaya, Mateos, y Licerán, charlando esta mañana en el pleno de aprobación de actas. / Miriam Gómez REDACCIÓN Miércoles, 12 junio 2019, 13:39

Ciudadanos quiere entrar en el próximo Gobierno municipal y Luis Salaya, aspirante a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres, está dispuesto a negociarlo. En el PSOE, ha recordado hoy Salaya, «están abiertos a hablar de todo» y «no será un obstáculo decidir claramente cuáles son las áreas de gobierno». Mientras, el PP recibirá esta tarde en una nueva reunión la misma propuesta formal. Hasta entonces, dice Rafael Mateos, no se pronunciará sobre ella y una vez que Cs la haga, se hará una valoración. Hay que recordar que se trata de una propuesta muy concreta: Ciudadanos quiere las concejalías de Economía, Hacienda y Dinamización Empresarial, que sería para Francisco Alcántara; Deportes y Ocio, con Ñete Bohigas al frente; y Patrimonio Histórico, de la que se ocuparía Raquel Preciados. Los tres serían además ediles liberados, es decir, con sueldo.

El aspirante a la Alcaldía de Cáceres por el PSOE, Luis Salaya, ha reiterado que queda «muchísimo por hablar» y que lo primero es que Cs «decida» con quien quiere gobernar. Se muestra «optimista pero prudente» porque entiende que «es una situación difícil» y que «todos» tienen que aprender a hacer política de otra forma porque «con estas aritméticas hay que acordarlo todo y buscar la mayor estabilidad posible».

También se refiere Mateos a la estabilidad del gobierno que van a intentar formar. «Haremos propuestas a Ciudadanos para crear un gobierno estable que garantice el progreso de la ciudad en los próximos cuatro años», ha concluido.

Para Salaya, la única posibilidad es PSOE y Cs, porque la alternativa «sería un gobierno que podría generar cierta inestabilidad por tener que sumar demasiados partidos», ha subrayado en referencia al posible acuerdo entre PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. En este sentido ha recordado que Cáceres ya tuvo un «tripartito» en la legislatura de Carmen Heras que Salaya ha calificado de «difícil» porque generó «tensiones» al tener que gobernar a tres bandas. Así las cosas, Salaya y el candidato de Cs, Francisco Alcántara, se verán otra vez «en los próximos días» tras los dos encuentros de esta semana.

Mientras, el candidato del PP a la Alcaldía de Cáceres va a intentar conformar un gobierno de centro-derecha en la ciudad ante lo que Mateos confía «en que se consiga el acuerdo» y que Cs «no se decante por que Cáceres sea gobernada por la izquierda», ha dicho. No obstante, ha insistido que no se pronunciará hasta no conocer formalmente las peticiones, que Francisco Alcántara le trasladará esta tarde.