Salaya sobre su candidatura municipal: «Yo voy a hacer mi lista»

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 4 de enero 2023, 13:42 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

En un símil futbolístico, pese a que el alcalde de Cáceres no es especialmente aficionado a este deporte, Luis Salaya dio por hecho este miércoles ... que la alineación de su equipo la hará él. «Yo voy a hacer mi lista», zanja. Lo aclaró al ser preguntado sobre posibles cambios en la candidatura socialista respecto a los comicios municipales de 2019. Luis Salaya destaca el trabajo realizado por sus concejales y apunta que el que quiera seguir podrá hacerlo. «Voy a hacer mi lista. Siempre lo he hecho. Les he trasladado a los concejales que los que quieran continuar, continuarán».

Subraya que su intención es «hacer pocos cambios» aunque habrá nuevas incorporaciones y escuchará, como en otras ocasiones, las opiniones que le lleguen dentro de su equipo y el partido. Sobre los presupuestos municipales de 2023, que siguen pendientes, confirma que la titular de Economía, María Ángeles Costa, ya dispone de un borrador, aunque es susceptible a cambios ya que hasta el último momento, por ejemplo, no se ha conocido que el Gobierno central subvencionará distintas actuaciones como las que afectan al transporte público. Se ha conocido ahora, además, que una empresa ha presentado oferta para ocuparse del suministro de electricidad a las instalaciones municipales. Noticia Relacionada Cáceres lanza un proyecto para acondicionar y abrir al público la Cueva del Conejar También ha destacado que sobre el conflicto con el Ministerio de Movilidad por la muralla se ha decidido acudir a la vía judicial, aunque la obra se ejecutará. El alcalde ha informado de que esta mañana a las nueve se han abierto de nuevo las compuertas del Guadiloba. Es el quinto desembalse que se produce. La decisión se ha tomado por seguridad al encontrarse el nivel del pantano al 88,95 por ciento y en la cota 358,55.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión