Salaya intentará arreglar los fallos de Alzapiernas sin volver a cerrar la calle

La actualidad vuelve a mirar a la calle Alzapiernas. El informe elaborado por la Junta de Extremadura tras la denuncia de un particular determina que la actuación de las escaleras mecánicas, así como las intervenciones realizadas en las calles Sánchez Varona, Parras y Zurbarán, incumplen la normativa de accesibilidad.

El Gobierno de Luis Salaya dio ayer a conocer el contenido de este informe y avanzó dos decisiones. Andrés Licerán, portavoz del ejecutivo local, indicó que el Consistorio se ha puesto en manos de la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) para que proporcione soluciones a los problemas detectados por la Junta. Estas propuestas, añadió, pasarán después por la comisión de accesibilidad para determinar las actuaciones definitivas que se adoptan.

Licerán dejó muy claro que intentarán evitar un nuevo cierre de la calle Alzapiernas en las acciones que se lleven a cabo para subsanar los errores. «Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en que las actuaciones que se tengan que acometer puedan evitar el cierre de Alzapiernas. Creemos que ya han sufrido suficiente tanto comerciantes como hosteleros y residentes de la zona y tienen nuestro compromiso de que vamos a pelear para no tener que volver a cerrar el paso de esa calle», dijo el portavoz municipal, quien no entró a detallar medidas concretas.

La segunda decisión del Gobierno municipal va encaminada a buscar culpables. En este sentido, el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico a los servicios técnicos municipales sobre las posibles responsabilidades, tanto políticas como técnicas, que se puedan derivar de la aprobación del proyecto, «a sabiendas de los incumplimientos que se estaban llevando a cabo», puntualizó Licerán. «Estamos muy comprometidos con el uso del dinero público y no se puede malgastar para que ahora, con fondos de todos los cacereños, tengamos que acometer mejoras», dijo el concejal al tiempo que recordó que la obra, cuyo coste ha ascendido a 428.000 euros (más los 25.000 euros de la rampa provisional), se ha sufragado con fondos europeos.

«No se va a abrir una caza de brujas contra los técnicos municipales» Andrés Licerán | Portavoz municipal

«Nuestro objetivo fue ganar accesibilidad y es evidente que ha sido así». Rafael Mateos | Portavoz del PP

«Dejé constancia de que era ilegal, además de una barbaridad urbanística». Manuel Herrero | Arquitecto CALLE ZURBARÁN

No obstante, Licerán matizó que «no se va a abrir una caza de brujas contra los técnicos municipales». «Creemos -añadió- que la decisión política de actuar en esta calle tiene que asumir sus responsabilidades si ese informe jurídico dirime que así sea. Fue el equipo de Gobierno anterior el que decidió acometer esta actuación que hoy la Junta de Extremadura nos dice que es ilegal. Y son ellos los que tendrán que dar respuesta a por qué apoyaron esta decisión», dijo en referencia al Partido Popular.

Las conclusiones

En un informe de nueve páginas la Junta de Extremadura concluye que la obra de Alzapiernas incumple la ley, se saltó la normativa de accesibilidad en su ejecución y esas deficiencias que son generales deberán corregirse, pero «dentro del ámbito de los ajustes razonables». La Dirección General de Accesibilidad y Centros, dependiente de la Consejería de Sanidad, no exige al Ayuntamiento, como promotor de esa actuación, que deba eliminar la escalera mecánica, que tampoco se ajusta a la reglamentación vigente. Lo que sí especifica el jefe de Negociado de Control de Calidad, que es quien firma el documento tras la denuncia que presentó en abril Juan Carlos Caso, es que las deficiencias detectadas ya se le han comunicado tanto al Consistorio como a los técnicos y que «hay voluntad de corregirlas, adecuando a norma cuanto sea posible». «En lo que no sea -se especifica- se buscará alcanzar el mayor grado de adecuación posible».

La obra fue liderada por el PP durante su último mandato con la oposición casi en bloque de colectivos relacionados con la discapacidad, colegios técnicos y el resto de grupos políticos, que votaron en contra.

En concreto, sobre la calle Alzapiernas, el informe señala que «carece de itinerario peatonal accesible», las rampas no cuentan con ancho mínimo de 180 centímetros exigibles, las pendientes exceden «ampliamente» los límites legales, los pasamanos no se dotan de doble altura, la longitud de los espacios previos «tampoco alcanza los anchos y longitudes mínimas», las escaleras no son aptas para determinados colectivos, los peldaños no tienen la exigible banda de cinco centímetros de anchura enrasada en la huella, las escaleras mecánicas tienen un ancho de 80 centímetros «cuando el mínimo exigible es de 100 centímetros», carecen de pavimento señalizador tactovisual...

Estas deficiencias se generalizan en los supuestos itinerarios alternativos: Sánchez Varona, Zurbarán y la calle Parras. «Se aprecia voluntad por parte del Ayuntamiento de Cáceres en resolverlo a la mayor brevedad», agrega el informe, que no fija plazos concretos para las intervenciones necesarias.

Calle Sánchez Varona La pendiente supera el 17 por ciento y la vía no se ha dotado de un pasamanos a doble altura, tal y como marca la normativa. La máxima pendiente establecida para itinerarios peatonales accesibles es del seis por ciento. Calle Zurbarán Las rampas que comunican Zurbarán con San José no tienen el ancho mínimo exigido por la normativa regional. Miden 1,50 metros cuando lo legal es que tengan 1,80, según especifica el texto de la Junta. Calle Parras «Se ha propuesto como parte del itinerario alternativo al de la calle Alzapiernas, cuando buena parte de sus acerados incumple el ancho mínimo exigible de 180 centímetros sin que se haya previsto su modificación». Calle Alzapiernas «Las rampas no cuentan con el ancho mínimo de 180 centímetros exigibles. Sus pendientes, del 22, 23 y 25 por ciento, exceden ampliamente los límites legalmente establecidos (ocho o diez por ciento)», reza el texto, que dice que el ancho de la escalera mecánica es de 80 centímetros, 20 menos del mínimo legal.

El proyecto de la calle Alzapiernas se presentó el 2 de mayo. Ya argumentó la entonces alcaldesa, Elena Nevado, que no habría accesibilidad universal, pero que se conseguiría facilitar la conexión entre Parras y Moret. Siete meses después, el Consistorio cambió el proyecto original. Se decidió que las escaleras mecánicas no fueran completas, sino que estuvieran solo en un tramo, y se añadió la conexión de las calles San José y Zurbarán como itinerario alternativo.

Ayer Rafael Mateos, portavoz municipal del Partido Popular, defendió la intervención. «Nuestro objetivo fue ganar en accesibilidad y es evidente que ha sido así, siendo consciente de que no se consigue la accesibilidad universal porque era imposible», puntualizó mientras aclaró que la obra se ha hecho de acuerdo a los informes de los técnicos, que fueron quienes dieron el visto bueno a las actuaciones. «Espero que la Junta no se dedique ahora a poner en cuestión el trabajo que realizaron los técnicos la pasada legislatura», apuntó Mateos.

La obra de Alzapiernas obtuvo el visto bueno de la comisión de seguimiento del Plan Especial. El único voto en contra (hubo otros tres votos a favor y cuatro abstenciones) fue el del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), que estuvo representado por Manuel Herrero. «Las comisiones están para algo. Yo dejé constancia de que era ilegal, además de que era una barbaridad urbanística y desde todos los puntos de vista. Por eso votamos en contra», recuerda el arquitecto.

A raíz de aquí, el Coade convocó un concurso del que salieron cinco alternativas a las escaleras mecánicas. Herrero considera que ahora es el momento de abrir un nuevo debate para buscar una solución definitiva en este enclave. Las obras de Alzapiernas aún no están recepcionadas porque faltan dos barandillas en la calle Zurbarán.