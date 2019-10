Salaya envía a los técnicos municipales para analizar los vertidos en El Cuartillo Luis Salaya. :: / HOY Se desplazaron el lunes hasta los terrenos de la Diputación para hacer los análisis, cuyos resultados todavía se desconocen MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 23 octubre 2019, 07:43

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido tomar sus propias muestras de los vertidos de aguas que llegan a la finca El Cuartillo procedentes del Hospital Universitario de Cáceres. El alcalde, Luis Salaya, indicó ayer que los técnicos municipales se desplazaron el lunes hasta los terrenos de la Diputación para hacer los análisis, cuyos resultados todavía se desconocen.

«Lo hemos hecho para evitar dudas, velando por la salud de los cacereños», admitió Salaya en el programa de televisión de Canal Extremadura 'Ahora Extremadura'. «Se ha generado un alarmismo excesivo», añadió durante la entrevista el primer edil cacereño.

No obstante, Luis Salaya no puso en duda en ningún momento la versión ofrecida sobre este asunto por el Servicio Extremeño de Salud (SES). «La explicación que nos dan es que los vertidos procedían del tren de lavado de la cocina. Es una cosa que no tiene que pasar, pero no estaban generándose vertidos de aguas negras», precisó el alcalde.

Luis Salaya contó que cuando su equipo tuvo noticia de lo ocurrido llamó tanto a la Junta de Extremadura, dueña del hospital, como a la Diputación, propietaria de la finca El Cuartillo. «Nos dijeron que esos vertidos ya no se estaban produciendo y que se arreglaron el día 4», explicó. «Hace unos días hay una nueva noticia: sigue saliendo agua por esa tubería. Volvemos a llamar al SES y nos dice que esa agua sí tiene que salir por ahí porque es la que procede de los aparatos de aire acondicionado del hospital», relató Luis Salaya. De ahí que el Ayuntamiento haya decidido realizar sus propias comprobaciones.

Aeródromo

Salaya también se refirió al proyecto del aeródromo, que la Junta de Extremadura reactivó en noviembre de 2018 con la presentación de un documento ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) previo al estudio de impacto ambiental, que está ahora en fase de elaboración. El alcalde desveló que en junio mantuvo en Madrid una reunión con empresarios, diputados y expertos en la materia. «Cáceres necesita un proyecto de aeródromo claro y nítido. No vamos a impulsar un aeropuerto sin aviones como el de Castellón. El proyecto debe tener detrás el impulso empresarial suficiente para que sea viable económicamente», dijo.

Salaya también apostó por dar un uso mixto (público-privado) al Hospital Provincial una vez que se vacíe del todo y dijo que le gustaría que tuviera contenido cultural. Recordó que tiene la intención de derribar el bloque C de la calle Ródano y hacer en su lugar pistas deportivas o un parque. Aseguró que no va a volver a abrir la calle Alzapiernas para mejorar la accesibilidad del entorno y se mostró confiado en poder sacar adelante los presupuestos a pesar de no tener mayoría.