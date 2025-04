Salaya entra en la galería de exalcaldes: «No me acuerdo de los baches que me dejé por tapar en Cáceres»

Hace un año Luis Salaya, recién derrotado en las elecciones municipales y tras perder el cargo de alcalde, renunciaba a su acta como ... concejal por el PSOE. Pronto, en dos días, cumplirá los 36 años y además, esta misma semana se ha estrenado la segunda temporada de 'La casa del dragón', que se rodó en parte en Cáceres durante su mandato. Todo eso lo ha recordado este viernes en el acto de presentación de su retrato, que pasa a integrar la galería de regidores del Ayuntamiento.

Firmado por Juan José Narbón, recoge a un Luis Salaya sonriente con camisa blanca, justo como estaba este viernes. Alcalde en el periodo de 2019 a 2023, un periodo al que hay que sumar sus cuatro años como concejal, el exregidor socialista habló durante casi 13 minutos en un salón de plenos en el que estaban actuales y antiguos concejales, su familia y su pareja y donde se respiraba un ambiente festivo y como de relax, con fotos por doquier, abrazos y besos de todos con todos.

Hizo repaso de su nueva vida, aunque reconoció que el estrés no le ha abandonado. «Al dejar la política no se dejan los problemas, aunque ya nadie me llama de madrugada», indicó el ex alcalde, que ha vuelto a su empresa, una consultora de recursos humanos. Sobre su pasado reciente llevando las riendas de la ciudad contó que, hasta hace relativamente poco se levantaba «preocupado por los plazos» de ciertos proyectos de la ciudad, como el CIIAE (Centro Ibérico de Almacenamiento de energía). Recomendó a los políticos que están en activo que piensen todos los días «en eso en lo que se van a a acordar», aunque él reconoció no acordarse «de los baches que me dejé por tapar» en la ciudad. Sí recuerda obras como los campos de Pinilla, proyectados por Elena Nevado pero que fueron consensuados por su partido. «Eso es lo que queda». Aludió también a la pandemia y a los acuerdos que se alcanzaron en ese periodo.

Pese a que los discursos de Salaya nunca han sido especialmente solemnes este viernes reconocía que el acto era lo suficientemente importante como para tomarse en serio. Y recordó a Juan Iglesias Marcelo, alcalde socialista fallecido hace dos años, del que recoge el mensaje de habitar el centro y la moderación como espacio político. «Estaba pensando qué les diría hoy si me juntan a un montón de concejales y al alcalde en el pleno, y pensaba en esta idea del centro que se interpreta de tantas formas, es un espacio electoral pero es algo más, deberíamos pensarlo como un sitio al que ir». Más allá de su discurso rehusó hacer comentarios sobre su sucesor en el cargo. «No es un día para eso», indicó a una pregunta de la prensa.

Más breve que Salaya fue el alcalde Rafael Mateos que resaltó que «pese a las diferencias ideológicas» entre ambos «ha habido mucha sintonía». «Es un día de agradecimiento a quien dedicó ocho años de su vida a la política municipal, pero sobre todo cuatro años a ser alcalde de Cáceres, probablemente los cuatro años más importantes en su vida personal y profesional». Un tiempo duro por la pandemia. «La ciudad estuvo a la altura»

Tal y como indicó Mateos aún no hay un lugar elegido en la ciudad (parque o espacio público) para recordar el papel del alcalde, un acuerdo al que se llegó en la anterior legislatura. Indicó que tampoco se le ha puesto a Elena Nevado. «Es una decisión que tiene que tomar la corporación, que no está obligada a tomar y que habrá que buscar un lugar que sea acorde a la persona a la que se le quiere rendir tributo».