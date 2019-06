Salaya delegará en su equipo el uso de algunas redes sociales Jueves, 20 junio 2019, 08:25

El 'alcalde digital', como fue bautizado en el perfil publicado por HOY el pasado domingo, tendrá que delegar. Luis Salaya es un activo usuario de las redes sociales. No hay día que no haga una entrada en Facebook, que no opine, dé un 'me gusta' o diga algo. Pero a partir de ahora será distinto. Tiene previsto que parte de esa actividad la hagan las personas de confianza de su equipo, lo que no quiere decir que no escriba personalmente. Baraja utilizar la fórmula de Obama o Mariano Rajoy, que cuando escriben un tuit personal firman con iniciales. «Eso sería así en Facebook o Twitter. Instagram me lo reservo. Seguiré usándolo yo, me siento cómodo», avanza el regidor. Anuncia que tiene previsto reunirse con sus antecesoras, Carmen Heras y Elena Nevado.