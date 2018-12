Salaya critica el sobrecoste de la conexión al hospital Martes, 11 diciembre 2018, 07:46

El PSOE había pedido la convocatoria de la mesa del transporte urbano. Su portavoz, Luis salaya, salió ayer a la palestra no para felicitar al Gobierno por ello sino para criticar que su «imprevisión» supondrá un sobrecoste para las arcas públicas, al no haber contemplado en el pliego del servicio la apertura del nuevo hospital. «Entendemos que debe ser la mesa la que debe decidir cuál es la mejor opción», sugiere Salaya. Las relaciones Gobierno-oposición siguen frías. El portavoz municipal, Rafael Mateos, admite que no ha habido contactos con ninguno de los grupos para abordar un posible acuerdo con vistas al presupuesto de 2018. «Pedimos a la oposición responsabilidad», es el mensaje a nueve días del pleno que debe aprobar las cuentas.