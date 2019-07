Salaya contratará un gerente por tres años para dinamizar el comercio local en Cáceres Un cliente se mueve por el interior de una tienda del centro. :: j. rey Se busca un técnico en Marketing y Publicidad y su función será realizar proyectos de animación comercial en la ciudad MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 20 julio 2019, 10:50

El Gobierno de Luis Salaya incorporará un gerente cuya misión será impulsar el comercio de la ciudad. Se trata de un asunto sobre el que el PSOE hizo bandera en la oposición. La frase 'Cáceres se muere' se propagó más allá de la crisis acompañada por locales cerrados, carteles de 'se alquila' o 'se vende' y negocios a la baja. En una de sus primeras medidas, el Ejecutivo socialista se propone contratar a un técnico especializado para promover la dinamización comercial de la capital. Se busca un técnico superior en Marketing y Publicidad y su principal función será el desarrollo de proyectos de animación para el comercio minorista.

En principio se trataría de una contratación laboral a tiempo completo y por tres años de un técnico de grupo B, aunque no se conocen por ahora detalles sobre cómo desarrollará su función y en qué términos. En el equipo de Gobierno se indicó ayer que se darán a conocer más aspectos sobre esta incorporación a partir del lunes. El puesto de gerente comercial dependerá del área de Economía y Hacienda, que dirige la concejala María Ángeles Costa. Costa es conocedora de la realidad del sector en la ciudad ya que los últimos años había compaginado su labro en la oposición, precisamente, con la gerencia de Aeca, la asociación del comercio de Cáceres.

El Ayuntamiento da así un paso más en el objetivo de contribuir a la recuperación de los negocios minoristas, en este caso, a través de un especialista que asesore, acompañe o sirva de interlocutor a los pequeños y medianos empresarios cacereños. El gerente realizará proyectos, estará al tanto de las posibles ayudas públicas que las administraciones convoquen y se coordinará con los colectivos de comerciantes para el desarrollo de iniciativas.

La comisión de Economía se convoca por segunda vez en 11 días, ahora para aprobar la cuenta general

El alcalde, Luis Salaya, ya adelantó en una entrevista concedida a HOY cuando todavía era candidato que impulsaría la incorporación de técnicos especialistas y la formación de los funcionarios de la casa para acceder a ayudas y convocatorias públicas. En este caso, se pone en primer término el comercio local, aunque según las fuentes consultadas el profesional que se incorpore también atenderá cuestiones relacionadas con el turismo, la hostelería y otras actividades.

El perfil del técnico que se quiere es el de una persona con el título del módulo formativo superior de Marketing y Publicidad. Una de las condiciones que se ponen es que no haya sido trabajador del Ayuntamiento en los últimos seis meses. Habrá una preselección del Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe) de diez aspirantes y posteriormente se hará una valoración de méritos. Se tendrá muy en cuenta la experiencia profesional, por ejemplo haber ejercido esa función de gerencia o parecida en una administración pública o empresa. Se constituirá un comité de selección que pondrá en valor la trayectoria y los méritos de los candidatos, de tal forma, se recalca en fuentes del equipo de Gobierno, que no será un nombramiento 'a dedo' sino que la selección del profesional tendrá que ver con su formación, currículo y méritos académicos o laborales. Pese a ello, no se han querido precisar más aspectos relacionados con esta incorporación.

El Gobierno de Luis Salaya pone el acento en el comercio. El anterior Ejecutivo del PP incorporó la figura del gerente del área de Desarrollo Urbano, de cuyo responsable ha prescindido a su llegada al Consistorio el Ejecutivo socialista, no obstante.

Por otra parte, el próximo lunes se reunirá de nuevo la comisión de Economía. Es la segunda convocatoria en los últimos 11 días. Esta vez los grupos políticos deberán pronunciarse sobre la cuenta general del último ejercicio municipal, el de 2018, cuyos números se votarán.