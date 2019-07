Salaya se compromete a evitar la desigualdad del Plan de Empleo Social de Cáceres Salaya recibió a dos trabajadoras que reclaman más salario. :: hoy El alcalde pretende que los trabajadores acogidos a este programa no cobren menos que los funcionarios por el mismo trabajo CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Jueves, 25 julio 2019, 08:22

Durante los seis meses que Ana María Martín estuvo trabajando en la brigada de obras como albañil desempeñó tareas duras, según explicaba ayer en dependencias municipales. «No estuve recibiendo charlas, estuve con una hormigonera, trabajando como los demás», detallaba al tiempo que lamentaba lo complicado que es acceder a uno de estos puestos, a los que en la última convocatoria se apuntaron 1.000 personas para 84 plazas. «Somos familias muy necesitadas, en riesgo de exclusión social, parados de larga duración», definió Martín.

Ayer, se mostraba agradecida con el alcalde Luis Salaya por apoyar su causa incluso antes de asumir su cargo, y así poder cobrar la diferencia entre su sueldo y el de otros trabajadores fijos del Ayuntamiento. «Nos dio una palabra y la ha cumplido, nos lo van a devolver, todo lleva a su tiempo pero yo tengo la seguridad de que vamos a cobrar». En realidad, ni Ana María Martín ni el resto de personas que efectuaron sus reclamaciones han recibido aún el importe de las cantidades que se les adeuda, y no hay fecha para ello, aunque confían en recibir estas compensaciones lo antes posible.

El Tribunal Superior de Justicia desestimó el pasado mes de junio el recurso del Ayuntamiento contra una sentencia que dio la razón en primera instancia a una trabajadora del Plan de Empleo Social que reclamaba cantidades que había dejado de percibir en su salario. En la primera junta de gobierno local del 22 de junio Salaya anunció que no recurriría la sentencia del TSJ.

Ayer, tras la reunión con dos de las mujeres que formaron parte de la reclamación de esta cantidad (de un total de aproximadamente 100 personas), Salaya, que no pudo precisar cuánto en concreto se les debe, dijo que el Ayuntamiento estudiará de forma individual las reclamaciones de estos trabajadores por las cantidades impagadas en sus salarios que no han llegado a la vía judicial, y se pagará a cada uno según el trabajo que haya realizado, un criterio que se mantendrá en las próximas convocatorias del Plan. «Para nosotros es una prioridad y es lo justo, y además es lo que los tribunales han dicho que tienen derecho», indicó.

No a las medias jornadas

Aparte de las reclamaciones que se ven afectadas por la sentencia del TSJ hay otras que, por tanto, se estudiarán «una a una» para que, según el criterio establecido, valorar en qué ha estado trabajando cada persona e intentar pagar lo que merecía por la labor que estaba haciendo. «Entendemos que si los trabajadores no han estado haciendo un trabajo para el que no estaban formados es un problema del que le puso en ese puesto, esto no es una obra de caridad, es dar una oportunidad a las familias que están pasando por un bache para recuperarse, lo que no puede hacer el Ayuntamiento es convertirse en un mal patrón». Se pagará, dijo Salaya, según el puesto de trabajo y el convenio que rija en cada sector. Lo que también se tratará de evitar serán las medias jornadas, que no garantizan un sueldo suficiente, a su juicio.

Se está valorando también si se devolverá este dinero incluso a los trabajadores que no hayan hecho una reclamación formal. En este momento se recaba toda la información sobre los expedientes de los casos que hay para que el interventor emita un informe sobre este asunto, añadió el concejal de Personal Andrés Licerán.