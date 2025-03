Salaya apuesta por darle un uso «más productivo» a la Casa del Mono

E. P. CÁCERES. Jueves, 28 de abril 2022, 08:49 Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, apostó ayer por dar un uso «más productivo» a la Casa del Mono, que se ha quedado vacía por el traslado de la biblioteca Zamora Vicente, y cuya titularidad revertirá de nuevo al Ministerio de Cultura tras su cesión a la Diputación Provincial durante más de 30 años.

Salaya dijo que el inmueble no estará mucho tiempo cerrado y que la idea es que «tenga actividad». Destacó que el cambio de titularidad no significa que la ciudad pierda patrimonio porque lo que importa es que se le dé un buen uso, independientemente de quién sea el propietario del inmueble. «Que no se preocupen que nosotros haremos propuestas y no se pierde ningún bien patrimonio en la ciudad», dijo tras los temores sobre el futuro del inmueble expresados por el PP.