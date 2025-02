Salaya anuncia «un gran evento musical» que compense los conciertos cancelados El alcalde entiende la «decepción» de quienes esperaban las actuaciones y recalca que no estaban organizadas por el Ayuntamiento

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, reiteró ayer que el Ayuntamiento no era el organizador de los conciertos programados en el recinto hípico de Melendi, Morat y Luis Fonsi que han sido suspendidos, aunque entiende la «decepción» de las personas que tenían previsto asistir a ellos. En contraprestación, anunció «un gran evento musical» patrocinado por el Consistorio del que no adelantó más datos.

Salaya recalcó que el papel que ha jugado el Ayuntamiento en los conciertos que iban a celebrarse los próximos 30 de junio y el 18 y 19 de agosto era el de ceder el espacio para su celebración porque «ni los promovía ni los organizaba». Exculpó a los artistas y sus productoras, que «han actuado de muy buena fe en todo momento», dijo el regidor, según recoge Europa Press.

No obstante, señaló que cuando se presentaron los conciertos en rueda de prensa con el apoyo del equipo de Gobierno fue porque se había demandado desde el mundo de la cultura que se liderara una agenda cultural para que no se solapasen las citas y se organizasen las solicitudes de demanda de espacios. Salaya destacó que «Cáceres ha tenido ya dos conciertos como no tiene todos los años», en alusión al de Robe (el 4 de junio) y el de Fito (el 18 de junio), a los que, según aseguró, asistieron unas 14.000 y 8.000 personas, respectivamente. Recordó además que quedan otros en el calendario de los que se anunciaron, como el de Mago de Oz el 25 de junio dentro de la primera edición del Huracán Fest, y el de la 'youtuber' argentina con más de seis millones de seguidores María Becerra

Sobre ese «gran evento musical» que estaría patrocinado por el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya aseguró que llevan trabajando en ello ya algún tiempo porque «es cierto que desconfiábamos de algunos de estos conciertos porque no era normal que en estas fechas no se pusieran las entradas a la venta». Dijo que se anunciarán los detalles en las próximas semanas, una vez que concluyan las negociaciones que se están manteniendo.

