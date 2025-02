Salaya decidió el relevo de Licerán por la «trascendencia» que tomaba el caso

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 16 de diciembre 2021 | Actualizado 17/12/2021 07:13h. Comenta Compartir

El alcalde dio por resuelta este jueves la crisis que ha provocado en apenas 72 horas el abandono de su 'hombre fuerte' de dos de las principales áreas del engranaje municipal: la portavocía y la concejalía de Seguridad. Andrés Licerán puso a disposición de Luis Salaya su acta de concejal, pero para este hubiera sido un lujo inasumible prescindir de uno de sus principales activos. Si le felicitó hace solo unas semanas por su labor, en referencia a la gestión de la pandemia, no podía dejarle caer ahora, detalló.

Sin embargo, una vez que quedó confirmado que Licerán llevaba un año circulando con su coche sin seguro y tampoco había pasado la ITV, «la credibilidad está gravemente tocada», admite el regidor. La «trascendencia» que tomaba el caso llevó a decidir el relevo.

Quince minutos fue el tiempo que dedicó el alcalde a desgranar la crisis. Asume haber pasado días duros, con un «sentimiento de decepción en la ciudad» que iba a más y que obligó con «humildad» a «cambiar de opinión» y escuchar a los vecinos. Ha habido con este caso un comportamiento «poco ejemplar» y se ha producido una «pérdida de autoridad» que inhabilitaba a Andrés Licerán para mantenerse como responsable político del área de seguridad y tráfico.

Podría darse el caso de que haya que negociar cuestiones internas, relativas a un reglamento o un convenio, y sería inevitable, abundó el alcalde, que se le recordase lo sucedido. Pese a ello, no ve necesario ir más allá. Es decir, no ha pasado nada lo suficientemente grave como para que Licerán deba dimitir. «No ha matado, no ha maltratado, no ha robado», puso a modo de ejemplo. Ni siquiera iba borracho, como ha sucedido en otros casos, remarcó Salaya, que alternó la dureza en su discurso por la crisis abierta, con dosis de autocrítica para asumir el cambio de opinión, a la vez que defendió la labor de su hombre de confianza hasta ahora tanto en la oposición como en el Gobierno.

Linchamiento

Explicó el alcalde que no iba a participar de ningún linchamiento público y que tampoco pretende reforzar su imagen ni su liderazgo con una purga ejemplar. Tras una «larga conversación» con el propio Licerán, el miércoles se adoptó la decisión de relevarle de sus funciones relacionadas con las infracciones detectadas. Pero solo esas.

Deja la portavocía por esa pérdida de credibilidad ante determinados colectivos y la ciudadanía y no ocupará la concejalía de Tráfico «por una pérdida de autoridad de cara a la Policía Local». Confirmó que pasa a ejercer esa labor la actual teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales y Educación, María José Pulido. No obstante, se descarta que haya cambios en las liberaciones. Licerán mantiene su sueldo y Pulido no tendrá liberación. «No me ha pedido nada». La propia Pulido seguía la comparecencia. La portavoz se estrenó en silencio sin muchas ganas de hablar.

Se mantendrá en su puesto de trabajo y lo compaginará con una labor municipal que ahora se multiplica en un área especialmente conflictiva. Ha traído de cabeza a los tres últimos concejales que se han encargado de la misma por conflictos y reivindicaciones con el colectivo.

Por un lado, Salaya resaltó la «capacidad» de Pulido y por otro insistió en el peso de Licerán en su equipo. En reconocimiento a su labor y a que no tiene que ver con el suceso del domingo, sigue en Fomento, Recursos Humanos y Servicios Públicos. El PP cree que debe dimitir. Así se vio en una moción de urgencia en el pleno de ayer, aunque no se llegó a debatir la propuesta popular. Los votos del PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores (12) dejaron en minoría al resto de grupos y no adscritos (11). Faltaron Consolación López y Pedro Muriel. La urgencia de la moción no se aprobó.

Las decisiones tomadas son «justas» y «proporcionadas», según el alcalde. Con todo, reconoce que el asunto «ha crecido mucho, más de lo que creímos», confiesa. El Gobierno no investigará quién reveló la sanción al concejal. El regidor espera que a partir de ahora vuelva la normalidad y su equipo pueda centrarse en la acción de Gobierno.

Rafael Mateos: «Licerán está incapacitado para ser concejal» El portavoz del PP, Rafael Mateos, volvió a reclamar ayer la dimisión de Licerán. «Nos han mentido. Lo que era un mero despiste se ha convertido en un año sin seguro obligatorio. No solo está incapacitado para ser concejal de Policía sino que debe abandonar su cargo», repitió. El PP cree que la medida de renunciar a la portavocía y la concejalía de Seguridad es «insuficiente». «Ante un error voluntario o involuntario, tiene que venir una consecuencia» cuando se trata de cargos públicos, defendió Mateos, que encontró respuesta en el alcalde. Salaya recordó que no es él sino su concejal quien ha tenido el problema, por lo que no entiende que se quiera desgastar su imagen. «No le llevo los asuntos de gestoría a mis concejales».