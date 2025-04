Salaya abre la puerta a que haya toros en Cáceres si los técnicos dicen que la plaza es segura

C. M.

La posibilidad de que vuelva a haber festejos taurinos en la plaza de toros de Cáceres en un futuro cercano no está del todo descartada. ... El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, anunció este jueves que si alguna empresa está interesada en organizar uno de estos espectáculos en las próximas Ferias de San Fernando «en los mismos términos que en la legislatura pasada», el equipo de Gobierno estaría dispuesto a pedir informes para saber si la plaza puede utilizarse para ello «con carácter extraordinario».

Salaya hizo así referencia a la finalización de la obra de reforma de la plaza de toros acometida por la Diputación de Cáceres, que se ha limitado a cambiar la cubierta pero no ha intervenido en otro espacios del coso de la Era de los Mártires que también necesitan mejoras antes de que se pueda volver a abrir al público.

Salaya respondió en el pleno municipal celebrado este jueves a una pregunta del concejal del PP Pedro Muriel sobre si el gobierno local se plantea la posibilidad de que haya toros en las próximas ferias, una vez finalizada la reforma de la cubierta.

El alcalde admitió que, incluso después de esta mejora, la plaza no cumple con la normativa actual de seguridad y necesita de más actuaciones para poderse utilizar de forma continuada. No obstante, insistió en que si aparece alguna empresa interesada en organizar festejos taurinos se solicitará un permiso extraordinario para que pueda llevarse a cabo de manera puntual y siempre que los técnicos avalen que no existe peligro.

La reforma

La cubierta de la Era de los Mártires ha sido reformada con cargo a una inversión de la Diputación de Cáceres que se eleva a 316.800 euros, de los que 47.527 han sido aportados por el Ayuntamiento. No obstante, la institución provincial aclaró ayer que oficialmente no dará por terminados los trabajos hasta que se lleven a cabo los trámites administrativos de certificación de obra y de recepción de la misma por parte del propietario del edificio, que es el Consistorio cacereño. También matiza la Diputación que el plazo de ejecución finaliza el próximo 3 de abril, ya que en su momento se aprobó una ampliación solicitada por la empresa OCR Extremadura, que ha sido la encargada de llevar a cabo la reforma de la cubierta.

De celebrarse algún festejo taurino en las próximas ferias sería el primero en los últimos cuatro años, desde el mano a mano que protagonizaron el 2 de junio de 2019 el cacereño Emilio de Justo y el placentino Juan Mora, organizado por la empresa Tauroemoción.

Cabe recordar además, según informa Europa Press, que el pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó en marzo de 2016, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, una moción para eliminar cualquier tipo de aporte económico o subvención municipal a la contratación y promoción de espectáculos taurinos en la ciudad.

El texto recogía que se eliminaran «tanto asignaciones directas, contrataciones, servicios municipales, promoción y adquisición de entradas o palcos para dichos espectáculos». El PP presentó un recurso de reposición contra este acuerdo de pleno pero finalmente el Consistorio sigue sin apoyar económicamente estos festejos, de manera que hoy por hoy la única opción de que se celebre alguno es que lo organice alguna empresa privada que asuma todo el riesgo, como hizo Tauroemoción en 2019.