La sala de control del 091 de Cáceres desaparece y el servicio se centralizará en Badajoz Un agente atiende una llamada en la sala del 091 ubicada en la comisaría de Cáceres . :: l. cordero La centralita de Cáceres recibe una media de 72 llamadas diarias, de las que 39 se traducen en intervenciones J. C. CÁCERES. Lunes, 22 octubre 2018, 08:19

El Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control del 091 que presta servicio a las ciudades de Cáceres y Plasencia recibe cada día una media de 72 llamadas, 39 de ellas traducidas en intervenciones de emergencia que requieren una movilización de los recursos técnicos y humanos.

Así se desprende de los datos facilitados a este diario por el Cuerpo Nacional de Policía, cuya sala de operaciones situada en la capital cacereña ha recibido desde el 1 de enero y hasta el pasado 10 de octubre un total de 20.297 llamadas a este servicio de coordinación y gestión policial. El resto atiende a trámites que no requirieron un dispositivo de respuesta. Es decir, no fueron consideradas como llamadas de emergencia una vez tramitada la solicitud.

No obstante, la oficina del 091 que en la actualidad presta servicio a Cáceres y Plasencia tiene los días contados. La Administración pública ya ha comenzado la cuenta atrás para centralizar este servicio a nivel regional, por lo que se prevé que todas las llamas pasen por la sala del 091 en las instalaciones de la Jefatura de Badajoz, desde donde se llevará a cabo toda la coordinación en esta materia. Está previsto que finales del presente 2018 esta centralización sea ya una realidad. No obstante, los funcionarios que ahora prestan servicio en los turnos rotatorios de Cáceres no tendrán que ser desplazados hasta la capital pacense una vez se haya cerrado la sala de Cáceres: «No será necesario, pues los trabajadores serán reasignados dentro de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, a quien pertenece este departamento del 091».

Desde las oficinas de la capital pacense se prestará el servicio tanto a Cáceres como a Plasencia Se han introducido mejoras como la posibilidad de geolocalizar las llamadas Está previsto que el traslado a Badajoz se lleve a cabo antes de finales de este año

En lo que al pasado año 2017 se refiere, la oficina de Cáceres recibió desde el mes de marzo y hasta final de año un total de 20.449 peticiones, de las que 12.085 resultaron ser llamadas de emergencia. Se trata de un servicio que en los últimos meses ha contemplado mejoras técnicas con la implementación de un nuevo sistema que facilita la prestación de un servicio de mayor calidad, según explica Raúl Ávila, portavoz del cuerpo policial.

Entre las principales novedades existentes se encuentra la posibilidad de geolocalizar el lugar desde el que se produce la llamada de alerta en cuestión, así como identificar a la persona que está realizando la petición. Esto permite, explica la Policía Nacional, «la movilización de los vehículos policiales y de los agentes, según la cercanía al lugar del suceso». De esta forma, se facilita la eficiencia productiva para dar respuesta a la hora de afrontar las diferentes situaciones de emergencia que se generan regularmente en el día a día.

24 horas y 365 días

Desde la sala del 091 situada en la comisaría de la capital cacereña se lleva a cabo toda la coordinación y el seguimiento de las intervenciones, así como el control de los recursos gracias a una serie de bases interrelacionadas que favorece la gestión de las comunicaciones. Todo ello 24 horas al día y 365 días al año a través de turnos rotatorios que se refuerzan por las mañanas, cuando se producen la mayoría de las llamadas, tal y como explica Ávila. «Es cuando más movimiento hay, no solo en el teléfono destinado a las emergencias, también con organismos de todo tipo que nos solicitan información. Por eso en el turno de mañana siempre hay refuerzo en el servicio».

Emplazamiento provisional

Se da la circunstancia de que durante los últimos meses la oficina del 091 en Cáceres tuvo que prestar servicio en un emplazamiento provisional dentro de la propia comisaría debido a las deficiencias existentes en materia de climatización en las instalaciones, inauguradas en enero de 2013. Este hecho obligó a reubicar de forma temporal también la oficina de denuncias. Fue el pasado lunes cuando se hizo la mudanza y desde entonces los funcionarios del 091 ya prestan servicio en su propia oficina.

Cabe destacar que el teléfono de emergencias policiales 091 se estrenó en Madrid hace ya 60 años, concretamente en 1958. Dos años después, este servicio fue estandarizado al resto del territorio nacional.

Según desgrana el Cuerpo Nacional de Policía, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control del 091 «dispone de avanzados equipos de comunicaciones y medios técnicos que permiten afrontar con eficacia las situaciones de emergencia».

¿Es consciente la ciudadanía de que es el número de teléfono 091 el que debe utilizar en caso de una emergencia policial? «Generalmente, sí, tanto en Cáceres como en Plasencia. En Almendralejo, por ejemplo, sí se ha detectado una disfunción porque muchas personas utilizan el teléfono fijo, que es el habilitado únicamente para gestiones de carácter administrativo». En estas ocasiones, continúa Ávila, «se pierde rapidez en la gestión y comisión de los indicativos, por lo que si es una emergencia se puede demorar mucho».

La sala del 091 trabaja en consonancia con las oficinas de la Policía Local, de la Guardia Civil y del 112 con el objetivo de que todos los cuerpos puedan dar una respuesta adecuada a las exigencias que plantea cada caso puntual.