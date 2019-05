La ruidosa Cáceres La vida es ruido y la muerte, soledad y silencio. Y no hay más que recordar que hasta el amor se hace entre ruidillos y arrumacos bien sonoros JESÚS GALAVÍS Jueves, 23 mayo 2019, 09:16

Escribía un amigo quejándose de los ruidos que se sufren a menudo en la hermosa ciudad de Cáceres y especialmente durante el Womad, «…con sus tatachines decibélicos y sus consecuentes botellones». Me animé a enviarle lo siguiente, en registro seudoclásico: «Mi admirado señor don José: dígole que no le sobran puntos de razón en este asunto de los ruidos de la multifestivalera Cáceres, aunque tampoco está de más recordar aquella cuarteta de un servidor, poetilla educativo donde los hubiere, que decía: «El silencio en tu ventana, es un regalo del cielo, mas a tal silencio gana el silencio de mi abuelo«. Con lo que quiere decirse que, al fin, la vida es ruido, y la muerte, soledad y silencio. Y no hay más que recordar que hasta el amor se hace entre ruidillos y arrumacos bien sonoros».

Este amigo contestó con acertadas razones y estos atinados versos que bien merecen publicarse «Pues dice: la vida es ruido y la muerte es el silencio. Pero yo, que le corrijo, susurrante cual el viento o cual un zumbar de abejas entre las flores del huerto, le digo que mata más, mucho más el decibelio. Y si su abuelo le oyera –seguro que desde el cielo- le habría de contestar: No blasfemes, ¡por tus muertos! Que hasta desde aquí se escuchan los retumbos y los ecos de los bafles, que estremecen de mi esqueleto los huesos».

Y de nuevo le respondí yo de esta guisa: «Mi buen amigo: Antes de nada, debo advertirle que el abuelo silencioso que citaba en mis menguados versos, fue en vida harto aficionado a tocar la gaita, por lo que al morir, sin duda, sumió a toda mi familia en un espeso silencio.

Por lo demás, con gusto comparto cuanto denuesta de ruidos extremos, conciertos estridentes y decibelios demoníacos. Pero debo insistir en que la vida es bullicio y movimiento, y que ni buena es la batahola absoluta y universal, ni tampoco lo es la quietud y el sosiego en demasía. Bien estaría aceptar un virtuoso punto medio.

Y no sino leer estos nuevos versos, también de mi cosecha, para entenderlo: «Ruido somos al nacer pues en naciendo lloramos y si nacemos muy feos más de un grito suscitamos. Ruido somos al crecer jugando con los infantes, gritando como avecillas o golondrinas migrantes. Ruido somos tras comer con flatulentas pulsiones que de no poner cuidado mancillan nuestros calzones. Ruido somos al folgar entre jadeos y gritos y si molesta al vecino no nos cortamos tres pitos. Y a la postre ruido es el ruido de la campaña de políticos sonoros en esta sufrida España.

Y vale ya, mi señor amigo don José. Quede en paz su merced y que la Virgen de la Montaña, de quien le supongo devoto, le proteja con su manto –aislante‒ de ruidos desaforados, bien sean los musicales modernos, bien los mediáticos televiseros, bien los de estentóreas campañas comiciales».

En fin, ruidos y algunas nueces.