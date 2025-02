La rotura del colector provoca vertidos en Cáceres junto al cauce de la Ribera del Marco

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 1 de diciembre 2021, 07:35 Comenta Compartir

La rotura del colector que viene de San Francisco en dirección hacia Ronda de Vadillo ha provocado una fuga de vertidos junto al cauce de la Ribera del Marco. Ha sucedido tras las lluvias de hace unas semanas, con una fractura inferior de la estructura en las proximidades de otra anterior, según la queja de vecinos de la zona. Se trata de un punto situado a escasos metros del puente de Fuente Concejo, bajo el que pasa una parte del propio colector.

Malos olores, restos de plástico, toallitas y aguas negras en general, según testigos presenciales, han provocado desde que se produjo la rotura que haya continuos malos olores en esa parte de la barriada. El colector está pegado al cauce y a pocos metros de las huertas que se cultivan en Fuente Rocha.

El Ayuntamiento informó a consultas de HOY que la empresa concesionaria del servicio del agua se encargaría esta semana de la reparación. Los operarios se desplazaron ayer hasta Fuente Concejo para comenzar los trabajos. Se descarta, según el Consistorio, que se trate de una acción vandálica. Los vecinos consultados sostienen que no es la primera vez que ocurre, e incluso en el propio hormigón del colector se observa que ya ha habido una reparación anterior. Ambas están próximas aunque no están relacionadas entre sí. La anterior no volvió a dar problemas por crecidas del cauce tras la reparación realizada.

Arriba, vertidos varios y aguas fecales en la Ribera. Abajo, a la izquierda, un operario de Canal. A la derecha, socavón repleto de aguas negras en la parte inferior del colector, que ya había sido reparado muy cerca antes. Jorge Rey

Canal inició ayer los trabajos para sellar la fisura detectada. Según confirman desde la empresa se actúa mediante un sellado con hormigonado, algo que ya se hizo la otra vez.

El procedimiento consiste en utilizar desde fuera mortero impermeabilizante de fraguado rápido y tapar con hormigón el socavón del que surgen las aguas residuales y los vertidos. De esa forma se gana consistencia en la solera. Canal vigila si es necesaria una actuación adicional.

Uno de los problemas encontrados es la dificultad de acceso, que lleva a trasladar el material de obra con un carrillo de mano. Vecinos de San Roque y San Marquino reclaman la «actuación integral que se prometió para la Ribera». Por su parte, el presidente de la Agrupación de Asociaciones, Alberto Iglesias, denuncia que no se dé respuesta a problemas que como este se vienen repitiendo y que, recuerda, también «ponen en riesgo por posibles filtraciones, la propia Ribera del Marco y el Calerizo».