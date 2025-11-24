Ropa negra, nombres y velas recuerdan en Cáceres a las víctimas de la violencia machista La asociación María Telo celebró este domingo una vigilia feminista por el centro de la ciudad con motivo del 25N; El Brocense organiza este martes una intervención en la que participarán de 200 a 300 mujeres y por la tarde sale una manifestación de la Plaza de América a las 18.30

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:57

Medio centenar de velas, ropa negra y los carteles con nombres de las mujeres y menores víctimas de la violencia machista en España a lo largo del año se convirtieron este domingo en los elementos centrales de la vigilia organizada por la asociación de feministas de Extremadura María Telo. Bajo el lema 'Somos el grito de las que ya no están' convocaron a todas las asociaciones que se quisieran sumar y también a particulares.

La marcha partió de la plaza de San Juan al atardecer. Desde allí, caminando y con una vela, las mujeres recorrieron la Gran Vía para llegar a la Plaza Mayor, en donde se leyó un manifiesto y se realizó un homenaje simbólico a las víctimas. Sobre las escalinatas de acceso al edificio del Ayuntamiento de Cáceres se colocaron los nombres de las mujeres y los hijos asesinados durante este año, cada una de ellas iluminada con una vela. Con este acto lo que se pretende es «exigir políticas reales que garanticen una vida libre de violencia para todas» y también dejar patente que «no hay justicia ni libertad mientras la violencia machista siga cobrándose vidas».

Este año entre los nombres de las mujeres víctimas se encuentran tres extremeñas: Ilham, de 34 años y madre de cuatro hijos, hallada muerta en una nave en Don Benito en el mes de agosto, otra de 38 de Aldeanueva del Camino que fue presuntamente acuchillada por el padre de su hijo y Verónica González, de 46 años, atropellada por su pareja en La Codosera. Además, todavía puede contabilizarse una cuarta víctima: María Antonia Sánchez, funcionaria de 29 años, que fue hallada el 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz. Para determinar si fue o no un crimen machista, se investiga la relación previa de la víctima con el presunto autor de su muerte, Ismael F., quien supuestamente acuchilló a la mujer y después, en colaboración con su padre, causó un incendio en la vivienda para ocultar pruebas.

IES El Brocense

Los actos para reivindicar una lucha eficaz contra la violencia que afecta a las mujeres se reproducen en la ciudad. La manifestación de este martes, que organiza la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres sale a las 18.30 de la Plaza de América y llega a la Plaza Mayor, cuenta con el lema 'Ni una menos ni un derecho menos' y colabora en ella el Conservatorio profesional de danza.

El IES el Brocense organiza este martes una performance en la que participará de 200 a 300 mujeres. Tal y como explica la dirección del centro, cada mujer, que irá ataviada con ropa negra, tendrá un cartel con información de una víctima y permanecerá en el suelo sin moverse con los ojos cerrados y con el cartel sobre el pecho, habrá una música sonando durante el tiempo que estén tumbadas. El acto se representará durante el recreo (10.20 de la mañana) y está abierto al resto de la comunidad educativa de este centro histórico de la ciudad.