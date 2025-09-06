Rodaje de una serie documental

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

CÁCERES. Cáceres será escenario de un rodaje de la productora Tarabilla 97 SL para la serie documental 'El Exilio. La España sin historia', los días 23 y 24 de septiembre entre las 9.00 y las 15.00 horas, en la Estación de Arroyo-Malpartida, y de 15.00 a 22.00 el día 23 en la Judería Vieja de la Ciudad Monumental.