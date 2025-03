Los robos más sonados de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 31 de julio 2022, 07:50 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

Cada vez que se celebra el día del Carmen, que es la patrona de la Policía Local, o el de los Ángeles Custodios, referente de ... la Policía Nacional, los políticos que acuden a hacerse la foto y dar los discursos habituales suelen repetir una frase que casi se ha convertido en un mantra. Cáceres es la provincia más segura. Y la capital, la ciudad con menos nivel de delincuencia. De España. Y de Europa, se ha llegado a escuchar en alguno de esos actos que suelen terminar con tertulia y vino de honor. La seguridad que desprende Cáceres, por cuyas calles se puede pasear sin la menor preocupación ni necesidad de tomar grandes precauciones, no significa que de vez en cuando no ocurran sucesos que pasen a la portada de los periódicos. Fue lo que sucedió el 29 de octubre de 2021, cuando HOY abrió a cinco columnas su edición. Eso en lenguaje periodístico significa que la noticia era de entidad suficiente, de las que no suceden todos los días.

Noticia Relacionada El robo de Atrio: la tentación líquida 'Roban 45 botellas de vino valoradas en dos millones en el restaurante Atrio de Cáceres'. La sustracción, entre otros, de ejemplares exclusivos de Chateau d'Yquem o Romanée-Conti se convirtió rápidamente en una noticia de alcance internacional. También por la forma en la que se urdió la operación, con un hombre y una mujer como principales sospechosos. Finalmente fueron detenidos en Croacia la semana pasada y se está a la espera de que presten declaración en el Juzgado número 4 de Cáceres antes de ingresar en prisión, tal y como pide la Fiscalía. El alcalde entrega al presidente del Banco de Alimentos una replica de la medalla de Cáceres robada. Abajo, información de HOY en mayo de 1979 tras el robo que se produjo en la Casa del Mono. A la derecha, sede de la Policía Local de la que se llevaron la pistola del jefe del cuerpo tras acceder a plena luz del día. HOY Pero hubo robos anteriores con tanto o parecido revuelo como el del prestigioso restaurante cacereño que regentan Toño Pérez y José Polo. Posiblemente, uno de los más sonados fue el que se produjo en el museo de la Casa del Mono en 1979. Lo que se llamó 'El robo del siglo en Extremadura', tal y como recogió posteriormente el periodista Sergio Lorenzo en referencia a una investigación del detective Jorge Colomar. El Diario HOY en su edición del 22 de mayo de 1979 lo explicaba al detalle. 'Desvalijaron el Museo de la Casa del Mono'. Sorprendentemente, el recinto no contaba entonces con medidas de seguridad. Su director, Francisco Terrats, reconoció que el concejal de Cultura le había pedido que presentara un escrito para reforzar la presencia de la Policía. «Dadas las circunstancias me parece ridículo el presentarlo ya», admitió. Cuatro salas fueron asaltadas. Los ladrones se llevaron la joya principal, el cuadro del Greco 'Jesús Salvador'. También una tabla del Divino Morales del XVI que se titulaba 'Las lágrimas de San Pedro', y un óleo de la escuela italiana, 'Virgen con niño'. Faltaban una cruz parroquial, cálices de plata, un colar con crucifijo, un óleo de Viviani... y así hasta completar un botín que se valoró entonces en unos 600.000 euros. Fue noticia nacional, con un centenar de policías tratando de aclarar lo que sucedió. Hubo que esperar varios meses para llegar a eso. Los autores fueron tres jóvenes. El cuadro del Greco fue recuperado y volvió a Cáceres en marzo de 1980. Menos suerte hubo en 2018 con la pistola del jefe de la Policía Local, una Beretta de 9 milímetros, modelo PX4. Fue sustraída de su despacho por un hombre que trepó por una ventana en plenas dependencias policiales y a la luz del día. Luego se desplazó a Madrid y la vendió. Ocho meses después, fue condenado a un año y diez meses de prisión. Más recientemente, en mayo, otro robo fue noticia también. Robaron las medallas de Cáceres y de Extremadura además de la Tenca de Oro al Banco de Alimentos. Como dijo el presidente de la organización benéfica, Juan Carlos Fernández Rincón, el daño causado fue grande, pero no en lo económico sino en lo «sentimental». El pasado 15 de junio, el alcalde, Luis Salaya, entregó a Fernández Rincón una réplica de la insignia de la ciudad como la sustraída. Con los vinos de Atrio, en el mercado negro ya, según la Policía, no será tan sencillo.

