Robo millonario en Cáceres: Los autores del robo en Atrio actuaron con precisión extrema y sin dejar apenas huellas

c. Núñez/ L. Alcázar/ S. Lorenzo

Metódicos, precisos y sin dejar huellas físicas ni rastro de tarjetas. Así actuaron los autores del espectacular robo de 45 botellas de vino de la bodega de Atrio ... , con un precio en carta que supera los dos millones de euros, una noticia que ha dado la vuelta al mundo por lo insólito del caso y el valor económico en juego. Las investigaciones policiales continúan, pero este viernes trascendieron nuevos detalles que confirman el plan milimetrado que la madrugada del martes al miércoles guio los pasos de los supuestos ladrones, un hombre y una mujer con aspecto nórdico que se registraron con documentación suiza.

Hasta ahora todo se ha centrado en esta pareja que, tras cenar en el restaurante, subió a su habitación y llamó al recepcionista de madrugada para distraerle pidiéndole algo de comer y acceder al botín. Pero en Atrio sospechan que tuvo que haber más personas implicadas, ya que el hombre y la mujer salieron a pie del casco histórico con las botellas metidas en bolsas para no ser detectados por las cámaras que controlan el tráfico en los accesos. «Que fueran ellos dos solos también es muy complicado, alguien con un coche tenía que estar fuera de intramuros», razonaba este viernes José Polo, uno de los dos dueños de Atrio, el responsable de la bodega. «Entre las cinco y las siete no entra ni sale ningún coche, y las cámaras de la policía, si no hay movimiento, paran. Tiene que pasar un coche para que graben».

Los dueños de Atrio se dieron cuenta de que faltaban las botellas el miércoles, sobre la una y cuarto de la tarde. Habían transcurrido aproximadamente siete horas desde que la pareja salió del hotel de cinco estrellas de San Mateo a las cinco de la mañana. Tiempo de sobra para estar muy lejos.

Según fuentes a las que ha accedido este diario, la mujer dejó dentro de la bañera de la habitación, sumergido en agua, el albornoz que utilizó durante su estancia en Atrio para eliminar rastros de sudor y pelos. «Lo más seguro es que en la habitación estuvieran todo el tiempo con guantes», señala una persona cercana a la investigación.

Ese afán de no dejar rastros también explica el modo de pago escogido: una parte se liquidó en efectivo y la otra con una tarjeta prepago que no da datos sobre quién es su dueño. Hay empresas que las expenden sin necesidad de tener una cuenta bancaria, y se suelen utilizar para hacer compras 'online'.

Nada hacía presagiar que la amable pareja que degustó tranquilamente la cocina de autor de Atrio iba a propinar un duro golpe contra la joya de la corona de este restaurante con dos estrellas Michelín. Mirando atrás, ya a toro pasado, se ha sabido que algún trabajador de la casa se percató de que la mujer podía llevar peluca.

El suceso, que actualmente investiga la Policía Nacional de Cáceres, contará la semana que viene con la incorporación de un equipo de policía científica de Madrid. El caso tiene ya cobertura nacional con la participación de la Unidad de Delincuencia Especializada de la Brigada Central. Esta se encarga de investigar y perseguir delitos relacionados con el patrimonio como es este caso, ya que las 45 botellas sustraídas tienen un gran valor histórico, aparte del económico, que se eleva a unos dos millones, incluidos los 350.000 euros que cuesta en carta el famoso Chateâu d'Yquem de 1806 que forma parte del botín. «Se han puesto todos los recursos necesarios para poder esclarecer los hechos y detener a los culpables de este robo», indicó la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco.

«Todos sospechosos»

El acceso a la bodega cuenta con una cerradura magnética que no ha sido violentada, por lo que se sospecha que los ladrones utilizaron algún tipo de medio electrónico para abrirla, e incluso no se descarta que contaran con ayuda interna. José Polo advirtió este viernes de que cualquier persona del entorno de Atrio podría ser interrogada. «Para la Policía, y así debe ser su trabajo, somos todos sospechosos». Asume que tirar del hilo es una labor minuciosa. «Ellos están preguntado por todo, por las llaves, por todo el mundo que entra, por los clientes». Polo indicaba que se va a reforzar la seguridad. También se está investigando si el robo en Atrio puede guardar algún tipo de relación con otro hurto de botellas de marca, aunque no tan valiosas, en Madrid.

Mientras tanto Atrio recibe a nuevos huéspedes y comensales como si nada hubiera pasado, aunque no se puede acceder a la bodega mientras dura la investigación. Las 45 botellas han dejado un hueco, pero el emblema de la alta cocina en Cáceres sigue en pie.