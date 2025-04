Encuentran en Tordesillas los caballos robados del club hípico Monfragüe de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 25 de mayo 2022, 12:49 | Actualizado 16:08h. Comenta Compartir

Final feliz para los valiosos caballos robados en la madrugada de este miércoles del club hípico Monfragüe de Cáceres. Agentes de la Guardia Civil del equipo Roca de Medina del Campo (Valladolid) han localizado a los dos ejemplares en Tordesillas, en la misma provincia, así como el van sustraído donde habían sido transportados los equinos, en un pinar de la citada localidad. Los caballos se encontraban sueltos en este término municipal, según confirma la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los ladrones.

Los dos caballos se encuentran a salvo y han sido trasladados a una yeguada, donde permanecen a la espera de ser recogidos por el secretario del club, Juan de Dios Vargas, quien va de camino a por ellos, «muy contento» por la rápida resolución del caso.

Uno de los ejemplares participó durante la última edición del concurso nacional de saltos que se celebró en el Recinto Hípico. Tal y como explica Juan de Dios Vargas, secretario de esta entidad, ha sido esta mañana, cuando los mozos que trabajan en este recinto se han percatado de la falta de estos dos animales. Al parecer un vehículo ha forzado la entrada y, tras robar también una van, un vehículo especial para el transporte equino, han huido. Los responsables de este club hípico intentan localizar a estos caballos y tienen la sospecha de que podrían ir en dirección a Portugal.

Levaknerr VGZ es un caballo de ocho años de la raza zangersheide que tiene la particularidad de ser el primer hijo de un clon criado en España, al que se ha cuidado de forma específica. Merlin es un cruzado de salto de cinco años. Este caballo fue el que participó en el concurso de saltos de la Feria de Cáceres.

Ampliar El club pide colaboración para localizar a los ejemplares que han sido robados. HOY

No es la primera vez, indica Juan de Dios Vargas, que después de un concurso se produce un robo en el club, lo cual indica que hay personas que de alguna forma acuden a este concurso no solo con el ánimo de ver un buen espectáculo deportivo, sino con otro objetivo. El club hípico pide colaboración a todo el que haya podido ver a estos dos caballos. Según Vargas no se puede estimar el precio de estos dos caballos, aunque indica que por uno de ellos han llegado a ofrecerle «80.000 euros». «Pero se trata de un valor sentimental muy importante», destaca Juan de Dios Vargas con enorme preocupación por lo sucedido.

Concurso

El concurso que se celebró la pasada semana en Cáceres es el más antiguo de España junto con el de Barcelona, en él compitieron un total de 100 caballos (la capacidad máxima del recinto) procedentes de Extremadura y diversos puntos del país, como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, además de Portugal. Después de un parón en las apuestas también pudieron llevarse a cabo. Como novedad los boletos de las apuestas las dispensó de manera automática una máquina, pero por lo demás el funcionamiento fue el mismo que en anteriores ocasiones.