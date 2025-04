«Me han robado el dinero de la beca haciéndose pasar por mi banco»

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 9 de febrero 2022, 07:16 | Actualizado 08:17h. Comenta Compartir

Rubén H. B., de 19 años, vecino de un pueblo de la provincia de Cáceres, se queja de que le han estafado, de que prácticamente le han dejado sin dinero en su cuenta bancaria: «Se han llevado 954 euros. Han dejado en la cuenta solo 80 euros –indica–. Me han robado el dinero de la beca, unos estafadores que se han hecho pasar por mi banco».

Rubén ha sido víctima de la estafa por internet denominada 'phishing', en la que engañan a la víctima para hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza. Para eso envían a la víctima un mensaje de correo electrónico o le llaman por teléfono.

La Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu), con sede en Cáceres, ha indicado al Diario HOY que en las últimas semanas han estafado a varias personas en la provincia de Cáceres. La Federación está gestionando las demandas para que los bancos les devuelvan el dinero.

En el caso de Rubén, el origen de la estafa fue una llamada de teléfono. «Me llamaron de mi banco, eso creía, diciendo que alguien se había metido en mi cuenta –explica–, y que tenía que repetir unos códigos que me iban a enviar para recuperarla. Sabían mi cuenta porque me dijeron los cuatro últimos números».

Él asegura que no dio clave alguna suya, que sólo repitió los códigos que le enviaron por medio de un mensaje, y cuando se dio cuenta se quedó sin 953,99 euros de la beca de bachillerato, dinero que había guardado para dentro de unos meses, cuando espera estar haciendo el primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Tenía ese dinero para alquilar un piso durante los primeros meses, mientras no obtenga otra beca; pero me han dejado sólo con 80 euros», se queja Rubén, que no se explica cómo el banco no le devuelve el dinero. «He estado en tres sucursales distintas, en todas son buenas palabras, pero no me devuelven el dinero».

Ha denunciado la estafa en la Guardia Civil. En la mayoría de las entidades bancarias, tras presentar la denuncia se devuelve el dinero, pero aquí no ha pasado.

¿Dónde está el dinero de Rubén? «El dinero fue enviado por MoneyGram a otra cuenta bancaria», indica el perjudicado. MoneyGram es una empresa de transferencias monetarias con base en los Estados Unidos.

El banco ha contestado a la petición de devolución del dinero, diciendo que la operación que se asegura fraudulenta por parte de Rubén y Feaccu ocurrió el 8 de diciembre pasado, y que se hizo con su tarjeta de débito, a través de comercio electrónico seguro, para cuyo perfeccionamiento se requiere el conocimiento de las claves personales, «cuya conservación y custodia es responsabilidad del titular», indica.

Para evitar ser víctimas de 'phishing', los expertos en seguridad recalcan que nunca se abra un sms que te mande tu banco con un link, porque ese link parece la página web de tu banco, y pide datos para completar la estafa. Se insiste en que los bancos no mandan links, ni piden ningún dato personal o de tu cuenta bancaria de forma telefónica.