Los ritmos folks del Irish Flead se despiden en el Arco de la Estrella

Los ritmos folks del Irish Fleadh se despiden este domingo de la ciudad en la tradicional sesión final que está prevista a las 12.00 en las escalinatas del Arco de la Estrella.

El festival, que se ha celebrado pasado por agua en la que ha sido décimo séptima edición, lo inauguró el viernes el grupo irlandés JPG Trío, que ofreció un repertorio musical bajo la carpa instalada en Santa María, seguido de los españoles Rare Folk. Anoche, el Gran Teatro acogió la actuación de Mary Berguin, y al escenario instalado en la Ciudad Monumental se subieron Mark Redmon trío con Brian McDonagh y John Joe Kelly y, a continuación, The At and Cathy Jordan. La programación ha combinado conciertos con sesiones en bares y actividades paralelas como cine, talleres y conciertos en colegios.