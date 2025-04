«La Ribera de Cáceres es una cloaca, pedimos atención a las instituciones» Amigos del Marco da la voz de alarma tras una nueva rotura del colector, que no es la única, advierte el biólogo Juan Ramos

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 17 de mayo 2022, 12:55 | Actualizado 17:33h.

«La Ribera es una cloaca. No queremos enfrentarnos a las instituciones, pero sí pedimos que se actúe y que sea lo antes posible». Juan Ramos, biólogo y docente, tiene entre sus preocupaciones la Ribera del Marco. Es miembro del colectivo que lleva el nombre de este enclave de la ciudad y que se presenta como un grupo de Amigos en su defens. La actividad de esa asociación toma más sentido que nunca, a la vista del estado de deterioro avanzado que presenta el corredor medioambiental de la capital. Una nueva rotura del colector pone el foco en la dejadez administrativa que asola a esa parte de Cáceres, pendiente desde hace décadas de inversiones millonarias del Estado que nunca han terminado de llegar. La más reciente, y a la espera de una licitación del Ministerio para la Transición Ecológica, la ampliación de la estación depuradora del Marco. La partida es de 86 millones.

Tras conocerse la última fractura del colector, cerca de Fuente Concejo de nuevo, Amigos de la Ribera del Marco cree que ha llegado el momento de que el Gobierno central agilice los trámites y ponga sobre la mesa el proyecto de depuración comprometido. «El colector se vuelve a romper en una zona crítica. Es la parte más estrecha y cuando el agua toma fuerza se pone de manifiesto que el colector está deteriorado y es muy viejo. El Ayuntamiento es consciente de todo eso», reflexiona Juan Ramos.

Hace unos meses ya se rompió esa infraestructura a la altura de Fuente Concejo y tuvo que actuar Canal de Isabel II. Entonces hubo que obturar la fisura desde fuera con mortero impermeabilizante de rápido fraguado y hormigonado para darle consistencia a la superficie. El problema es que el estado del propio colector y la crecida de las aguas lleva a que se produzcan con cierta frecuencia estos percances, tal y como resaltan desde Amigos de la Ribera.

«Hay más roturas en otros puntos, pero no se ven porque son de difícil acceso» JUAN RAMOS Amigos de la Ribera del Marco

Juan Ramos revela que lo que ha pasado ahora es preocupante, pero no nuevo. «Hay más roturas del colector en otros puntos, pero no se ven. Hay que meterse muy adentro y son zonas de difícil acceso», resalta Ramos. Pone el acento, a su vez, a que nos e cumple la normativa ni se respeta la distancia de acceso al cauce. «Debe haber cinco metros de libre paso y en la Ribera no ocurre», lamenta. Ello se ha puesto de manifiesto durante la redacción del nuevo Plan Especial de Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres y cuyo texto está en revisión.

Amigos de la Ribera alude a un problema medioambiental que lleva a que el río de Cáceres sufra un deterioro sobresaliente que además se incrementa con vertidos al cauce cuando hay roturas en el colector. A ello hay que añadir que cuando llueve, las crecidas provocan que emerjan residuos y objetos de todo tipo "a través de los nueve aliviaderos registrados". «El ubicado frente al Palacio de Justicia es uno de los más visibles», lamenta.

«Solo con la implicación de las instituciones afectadas se va a poder resolver esto. Hay que agilizar las soluciones. Este problema nos supera. También supera al propio Ayuntamiento», señala Ramos. Opina que el viejo colector «debe desaparecer, hay que sacarlo de ahí, soterrarlo, lo que sea... pero que desaparezca por el bien de la Ribera». «Soluciones técnicas hay», concluye.