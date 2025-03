Reyes Huertas, ruina comercial en pleno centro de Cáceres

En la fachada de la frutería Sara luce un llamativo letrero de color verde que hace juego con la exposición de verduras y fruta que ... hay en la entrada. La actividad no se detiene, con constantes llamadas de atención a las dos encargadas de la tienda. Los clientes hacen respetuosa y ordenadamente la cola. Se pueden comprar unas estupendas naranjas que nada tienen que envidiar a las de Valencia o un pan de Torrejoncillo y varios pueblos más. Nada de bollería industrial. Todo pura artesanía alimentaria. Sin embargo, aquel escenario es un contrapunto en Antonio Reyes Huertas. La céntrica vía parece el paraíso cacereño del 'se vende' o 'se alquila'.

La calle está en la lista de las 50 más pobladas de Cáceres con casi medio millar de residentes. Pero la imagen que domina allí es la de un tiempo que parece detenido. Se suceden los locales cerrados y se multiplican los anuncios de venta, alquiler o con los nombres ya difuminados de negocios que un día fueron y ya han desaparecido. Así a lo largo de 400 metros, pero sobre todo en la parte de abajo. Solo desde Colón a la intersección con la calle Toledo, unos 180 metros, se contabilizan 10 locales cerrados y apenas tres negocios operativos, entre ellos la frutería.

«Llevamos 30 años y tenemos nuestra clientela fiel. No solo del barrio, pero la situación no es nada buena. Es una pena porque no solo ha sido la pandemia. Esto viene de atrás», relata Sara Cabrera.

Actividad

Los negocios cerrados superan a los que están en funcionamiento, por mucha actividad que tengan estos, como el de la frutería. O el laboratorio protésico dental que está al inicio de la vía. O los dos bares de la parte derecha, casi pegados, y en los que también suele haber movimiento, al igual que en el de enfrente, La Paloma. «Muchos han cerrado. Nosotros llevamos más de 10 años y tenemos mucha clientela de otras partes de Cáceres. Sobre todo los fines de semana con los partidos», cuenta Fernando Reyes, detrás de la barra desde 2015. No obstante, los clientes hace tiempo que se marcharon de una arteria en la que resulta desalentador ver tantos anuncios de locales sin demanda en el mercado. Entre la avenida de Antonio Hurtado y la Plaza de Colón vive la crisis en estado puro para los que no han conseguido levantar cabeza. Son 19 inmuebles precintados, 14 de ellos en la acera de los pares. Solo 16 continúan abiertos.

En los impares, en la parte más próxima a Colón, un recorrido peatonal arranca con un solar tapiado en el que una mercantil promociona pisos del Junquillo. Luego, una antigua tienda de recambios, más adelante un bar y también el antiguo edificio de Bienestar Social. Cerrado. El reflejo de la propia calle.

El abandono del inmueble, pese a que pertenece a la Junta de Extremadura y llegó a acoger los servicios relacionados con Igualdad o Sanidad, es total. Cristales rotos, pintadas, jardines sin mantenimiento y gatos callejeros componen la foto que se encuentra el paseante.

Padrón

El padrón oficial del Consistorio incluye a Reyes Huertas entre las vías con mayor población. Son 426 cacereños. Cinco menos que hace una década. Pero ese reclamo no parece suficiente.

Hay papelería, un gabinete de Psicología, varios negocios de hostelería y un punto de atención a los clientes de Iberdrola. Ese es otro de los detalles. La presencia de varias grandes empresas que incluso cotizan en el Ibex, el índice de la Bolsa española con las 35 principales sociedades. Además de la eléctrica está Naturgy. Al otro lado, Telefónica tiene su edificio principal, recién renovado. Al otro lado, un cartel de 'se vende' y un número 902 en un inmueble de la compañía. No encuentra comprador. Endesa ya cerró hace poco.

«El problema no ha sido la pandemia. Viene de lejos», relata un propietario que se ve incapaz de colocar en el mercado por 450 euros al mes un inmueble habilitado y con unos 80 metros cuadrados. Ha bajado el precio pero apenas recibe llamadas de curiosos, admite. Tuvo como cliente a otra empresa fuerte en la que tras realizar estudios en su departamento le reconocieron que la calle cumplía todos los requisitos para instalarse allí: céntrica, con buenas conexiones y presencia de otras firmas. Pero no hay demanda. «No dejan de desaparecer negocios. La calle da pena y a la puerta de algunos que cierran se acumula basura», denuncia un residente, Jorge Martínez.

La acera de los pares es una sucesión de cierres, con esa cifra fatídica de 14. En los impares el balance es más esperanzador, solo 5. En total, 19 inmuebles precintados de cara al usuario, sin servicio y a la espera de una segunda oportunidad. Son más de los que funcionan, 16. Peor que en la crisis del ladrillo. En 2012, por ejemplo, eran 10 los locales cerrados, casi la mitad.

Una constructora, un local de comidas, un viejo cíber y hasta un bar que todavía ofrece «copas anticrisis». Negocios difuntos en Reyes Huertas, ejemplo de ruina comercial en el centro urbano.